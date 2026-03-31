Es reservado el estado de la mujer que sufrió quemaduras en Crespo

Una mujer sufrió quemaduras graves y quedó internada en estado reservado, tras un dramático episodio ocurrido durante la madrugada en una vivienda de Crespo. La Justicia inició una investigación para determinar cómo y en qué circunstancias se produjo el hecho.

Según informó la Policía a Elonce, el procedimiento se realizó alrededor de la 1 en un domicilio de calle Otto Sagemuller al 500, luego de un llamado a la guardia en el que se solicitó con urgencia la presencia de bomberos y una ambulancia.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer de 50 años con quemaduras en todo el cuerpo, aunque todavía consciente, por lo que procedieron a asistirla de inmediato.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a una clínica privada de la ciudad, donde los médicos constataron que presentaba quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. Su estado de salud es reservado.

La investigación

De acuerdo con las primeras actuaciones, la pareja de la mujer manifestó ante los policías que ella atravesaba un cuadro depresivo y que habría intentado quitarse la vida. De todos modos, la causa fue caratulada para establecer las formas y circunstancias en que resultó con lesiones graves.

Ante la gravedad del caso, tomó intervención la Unidad Fiscal de Situación Compleja, que dispuso además la participación de la División Homicidios y del médico policial. También trabajó en el lugar personal de Policía Científica con gabinete completo.

En ese marco, la fiscal interviniente Dra. Paola Farino, solicitó un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el hecho. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y se concretó con la presencia de la fiscal, efectivos de Homicidios y personal de Policía Científica.

Secuestros y medidas dispuestas

Durante el procedimiento judicial se secuestraron un encendedor, una receta médica y un teléfono celular perteneciente a la mujer. Más tarde, y por disposición fiscal, también fue secuestrado en forma separada el celular personal de su pareja.

Asimismo, la pareja de la víctima y un hijo mayor de la mujer permanecieron bajo custodia policial mientras se desarrollaban las diligencias investigativas. Sin embargo, una vez finalizadas las actuaciones iniciales, ambas personas quedaron sin medidas judiciales en su contra por orden de la Fiscalía.