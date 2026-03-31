Incautaron mercadería ilegal valuada en más de $26 millones en la costa de Concordia

Un operativo de Prefectura Naval permitió detectar un cargamento ilegal en Concordia y derivó en la detención de un hombre durante la madrugada de este martes, en la zona costera del río Uruguay.

El procedimiento se llevó adelante en inmediaciones del paraje El Boyero, a la altura del kilómetro 329, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo advirtieron movimientos en la ribera.

Según se informó oficialmente, al aproximarse al lugar los agentes observaron a un individuo que cargaba varios bultos en un bote a remos amarrado en la costa, con presunto destino hacia la ciudad de Salto, en Uruguay.

Intervención y detención en la costa

Ante esta situación, el personal dio la voz de alto, momento en el que el hombre intentó retirarse del lugar. A partir de allí, se inició un breve rastrillaje en la zona que permitió su aprehensión.

El operativo se desarrolló en el sector ribereño sin que se registraran incidentes, y el individuo quedó a disposición de la Justicia Federal.

Mercadería secuestrada.

El hecho es investigado en el marco de una presunta maniobra de traslado irregular de mercadería, una modalidad que suele detectarse en zonas cercanas al río Uruguay en Concordia.

Secuestro y valuación de la mercadería

Durante el procedimiento, se incautaron nueve bultos que posteriormente fueron trasladados a la dependencia de Prefectura en Concordia, por disposición del Juzgado Federal interviniente.

Al realizar la apertura, se constató la presencia de 1.280 prendas de vestir de distintos tipos, además de un bote de chapa que habría sido utilizado para el traslado.

De acuerdo a la estimación oficial, el valor total de los elementos secuestrados asciende a 26.500.000 pesos.

La causa continúa en trámite en la Justicia Federal, que deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades en torno al hecho registrado en la costa del río Uruguay en Concordia.