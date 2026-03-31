Dictaron prisión preventiva a acusado por estafa a una mujer en Crespo

La Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados por una estafa a una mujer de 84 años en Crespo, a quien le sustrajeron 19.000 dólares y una suma de pesos aún no determinada mediante el ardid conocido como “cuento del tío”. El hecho ocurrió el 26 de marzo y es investigado por la Fiscalía, que intenta esclarecer las circunstancias del engaño y recuperar el dinero.

La medida fue dispuesta este lunes por la jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, a pedido del fiscal Juan Pereyra. El principal imputado, G.D.P, fue acusado como coautor del delito de estafa y deberá cumplir 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. En tanto, E.F.D., imputado por encubrimiento, quedó en libertad bajo restricciones por el mismo plazo.

Según la investigación, la maniobra comenzó con un llamado telefónico en el que una persona se hizo pasar por la nieta de la víctima. Bajo ese engaño, le indicaron a la mujer que debía entregar sus ahorros a un supuesto amigo de confianza para ser depositados en una entidad bancaria.

Investigación y pruebas reunidas

Minutos después de la comunicación, G.D.P se habría presentado en el domicilio de la mujer para retirar el dinero. De acuerdo a la Fiscalía, registros de cámaras de seguridad de vecinos muestran a un hombre con características coincidentes que ingresó a la vivienda y luego se retiró con un bolso.

Las imágenes también habrían captado que el sospechoso se dirigió hacia un Peugeot rojo que lo aguardaba en las inmediaciones. A partir de ese dato, los investigadores reconstruyeron el recorrido del vehículo hasta una vivienda ubicada en calle Pablo Crauzas, en Paraná.

En ese marco, se identificó la participación de E.F.D, quien al día siguiente del hecho habría concurrido al domicilio vinculado al principal acusado y retirado un bulto oscuro, presuntamente con parte del dinero sustraído. Posteriormente, el rodado en el que circulaba fue interceptado en la Ruta Nacional Nº11, cerca del acceso al INTA.

Secuestro de dinero y celulares

Durante el procedimiento, ante la falta de documentación del vehículo, se realizó una requisa que permitió el hallazgo de una importante suma de dinero. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares que se encontraban dentro del bulto retirado.

La Fiscalía remarcó que aún no se logró recuperar la totalidad de los dólares denunciados como sustraídos, lo que constituye uno de los ejes centrales de la investigación en curso.

En relación a la situación procesal, el fiscal sostuvo que la prisión preventiva para G.D.P se fundamentó en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También se tuvo en cuenta que el imputado cuenta con antecedentes penales, ya que fue condenado previamente por el delito de extorsión.

Posturas de las defensas

La defensa de G.D.P, a cargo del defensor público Fernando Callejo, se opuso a la medida de prisión preventiva y solicitó que se dispusiera arresto domiciliario. Argumentó que su defendido posee arraigo, dado que reside con su familia, tiene tres hijos a cargo y trabaja como comerciante.

Por su parte, la defensa de E.F.D aceptó las restricciones impuestas y manifestó la disposición de su cliente para colaborar con la investigación. En ese sentido, indicó que el imputado accedió a aportar las claves de los teléfonos celulares secuestrados para que puedan ser peritados.

El análisis de los dispositivos abarcará un período de 30 días previos al procedimiento, con el objetivo de determinar posibles vínculos, comunicaciones o movimientos relacionados con la estafa. (Fuente: APF)