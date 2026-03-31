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Policiales Chajarí

Revelaron la causa de muerte del hombre hallado en un arroyo entrerriano

El cuerpo de Matías Sebastián Medina fue puesto a disposición de sus familiares, tras la autopsia practicada en Concordia; se recordará que el cadáver había sido hallado en avanzado estado de descomposición el domingo en arroyo Chajarí.

31 de Marzo de 2026
Muerte en Chajarí
Muerte en Chajarí Foto: Chajarí al día / Tal Cual

El cuerpo de Matías Sebastián Medina fue puesto a disposición de sus familiares, tras la autopsia practicada en Concordia; se recordará que el cadáver había sido hallado en avanzado estado de descomposición el domingo en arroyo Chajarí.

El cuerpo de Matías Sebastián Medina fue puesto a disposición de sus familiares, tras la autopsia practicada en Concordia. La misma, en su informe preliminar, señala que la muerte se produjo por ahogamiento.

 

El cuerpo de Medina fue hallado el domingo al mediodía en el arroyo Chajarí y luego fue trasladado a la morgue judicial para la evaluación correspondiente, publicó Chajarí al día.

 

El médico forense estableció “muerte por ahogamiento”. Además, informó que durante el procedimiento no se advirtieron otras cuestiones relevantes.

 

En tanto, desde la Unidad Fiscal de Chajarí se dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.

 

Medina tenía 42 años. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición al momento de ser hallado y sin signos de violencia.

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