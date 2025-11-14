Video: camión volquete en reversa y a gran velocidad chocó contra una vivienda en construcción en Paraná

Un impactante incidente ocurrió este jueves por la tarde en la ciudad de Paraná, cuando un camión con volquete, fuera de control, retrocedió a gran velocidad y terminó estrellándose contra una vivienda en construcción. Según se ve en el momento de terror, capturado en un video enviado por un lector a la radio Reporte 100.7, pudo haber tenido consecuencias trágicas, pero afortunadamente no hubo personas heridas.

El camión comenzó a retroceder sin control mientras circulaba por la calle Salvador Caputo. El conductor, ante la imposibilidad de detener el vehículo, tomó una decisión extrema para evitar ser arrastrado: abrió la puerta y se arrojó a la calle, saltando fuera del camión en el último segundo. En ese momento, el camión, descontrolado, comenzó a girar y se fue directamente hacia una construcción en marcha, impactando con gran violencia.

El momento en el que el conductor se lanzó del camión. Foto: Captura de video de Reporte 100.7

El impacto y los destrozos en la vivienda en construcción

El camión, al chocar contra la vivienda, causó serios daños estructurales en la parte frontal de la construcción. La violencia del impacto derrumbó parte de los cimientos y dejó escombros por toda la zona. Los vecinos que se encontraban cerca del lugar quedaron atónitos ante la magnitud de lo sucedido, y varios de ellos grabaron videos para dar cuenta de lo ocurrido.

Así se incrustó el camión contra la vivienda. Foto: Captura de video de Reporte 100.7

El conductor, quien sufrió un fuerte golpe al caer al suelo, fue atendido por una ambulancia en el lugar. Según informaron las autoridades locales, su estado no reviste gravedad, pero debió ser trasladado para realizarle una evaluación médica de rutina. (Con información de Reporte 100.7)