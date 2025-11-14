 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Maniobra imprudente

Video: camión volquete en reversa y a gran velocidad chocó contra una vivienda en construcción en Paraná

Un camión volquete descontrolado arrasó con todo a su paso en la ciudad. El conductor logró saltar a tiempo, pero el impacto generó enormes destrozos.

14 de Noviembre de 2025
El recorrido del camión por calle Caputo.
El recorrido del camión por calle Caputo. Foto: Reporte 100.7

Un camión volquete descontrolado arrasó con todo a su paso en la ciudad. El conductor logró saltar a tiempo, pero el impacto generó enormes destrozos.

Un impactante incidente ocurrió este jueves por la tarde en la ciudad de Paraná, cuando un camión con volquete, fuera de control, retrocedió a gran velocidad y terminó estrellándose contra una vivienda en construcción. Según se ve en el momento de terror, capturado en un video enviado por un lector a la radio Reporte 100.7, pudo haber tenido consecuencias trágicas, pero afortunadamente no hubo personas heridas.

 

 

El camión comenzó a retroceder sin control mientras circulaba por la calle Salvador Caputo. El conductor, ante la imposibilidad de detener el vehículo, tomó una decisión extrema para evitar ser arrastrado: abrió la puerta y se arrojó a la calle, saltando fuera del camión en el último segundo. En ese momento, el camión, descontrolado, comenzó a girar y se fue directamente hacia una construcción en marcha, impactando con gran violencia.

 

El momento en el que el conductor se lanz&oacute; del cami&oacute;n. Foto: Captura de video de Reporte 100.7
El momento en el que el conductor se lanzó del camión. Foto: Captura de video de Reporte 100.7

 

 

El impacto y los destrozos en la vivienda en construcción

 

El camión, al chocar contra la vivienda, causó serios daños estructurales en la parte frontal de la construcción. La violencia del impacto derrumbó parte de los cimientos y dejó escombros por toda la zona. Los vecinos que se encontraban cerca del lugar quedaron atónitos ante la magnitud de lo sucedido, y varios de ellos grabaron videos para dar cuenta de lo ocurrido.

 

As&iacute; se incrust&oacute; el cami&oacute;n contra la vivienda. Foto: Captura de video de Reporte 100.7
Así se incrustó el camión contra la vivienda. Foto: Captura de video de Reporte 100.7

 

El conductor, quien sufrió un fuerte golpe al caer al suelo, fue atendido por una ambulancia en el lugar. Según informaron las autoridades locales, su estado no reviste gravedad, pero debió ser trasladado para realizarle una evaluación médica de rutina. (Con información de Reporte 100.7)

 

Temas:

camión volquete maniobra imprudente Accidente Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso