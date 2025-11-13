Secuestraron cientos de billetes falsos de dólares y pesos en allanamiento por narcomenudeo

REDACCIÓN ELONCE
El operativo se realizó en Villaguay en el marco de la Ley Provincial Nº 10.566. Los efectivos incautaron cannabis, cocaína, cartuchos y los billetes apócrifos de dólares y pesos. Dos hombres fueron identificados y quedaron supeditados a la causa.
Allanamiento en Villaguay: secuestran droga y dinero falso. En la tarde de este jueves, personal de la División Drogas Peligrosas Villaguay realizó un operativo en la zona norte de la ciudad, en el marco de tareas de investigación y prevención vinculadas al narcomenudeo. Sin embargo, incautaron gran cantidad de billetes falsos, tanto de pesos como de dólares.
La intervención se concretó bajo la Ley Provincial Nº 10.566, con autorización del Juzgado de Transición y Garantías de Villaguay, a cargo de la jueza Nadia Paola Benedetti, y con la intervención de la Fiscalía del doctor Mauro Quirolo.
El procedimiento comenzó a las 16:20 y finalizó pasadas las 20:40, tras el ingreso de los efectivos a un domicilio donde se efectuaron registros y secuestros de elementos considerados de interés para la causa.
Drogas, cartuchos y dinero apócrifo
Durante el allanamiento, los investigadores identificaron a dos hombres de 22 y 32 años, ambos residentes en la vivienda. Si bien no se dispusieron detenciones, ambos quedaron supeditados al avance de la causa judicial.
Entre los elementos secuestrados se encontraron, 14 gramos de flores de cannabis sativa; una planta de cannabis de 35 centímetros, con 13 gramos de material deshojado; dos envoltorios con 6,6 gramos de cocaína; tres cartuchos calibre .32, tres cartuchos calibre .38 y una vaina servida calibre .32 y, un teléfono celular.
Además, los uniformados hallaron dinero apócrifo, discriminado en 40 billetes de 100 dólares; 57 billetes de $20.000; 66 billetes de $10.000 y cinco billetes de $2.000.
En paralelo, la gacetilla oficial de la División Drogas Peligrosas precisó que el dinero incautado ascendía a un total de $1.810.000 en pesos argentinos y U$S 4.000 en dólares estadounidenses, todos considerados falsos. Los elementos fueron trasladados y quedaron resguardados en sede policial conforme lo dispuesto por la Fiscalía.
Amplio despliegue policial
Además del personal de la División Drogas Peligrosas, el operativo contó con la participación del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Villaguay y de efectivos de la División Policía Científica, quienes trabajaron en la preservación y documentación de los elementos secuestrados.
Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial mientras se analizan los elementos incautados y se profundiza la investigación sobre presuntas actividades de narcomenudeo en la zona.