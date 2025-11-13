Intentó escapar con más de 950 kilos de droga: está vinculado al “bombardeo aéreo de cocaína”

Detuvieron al líder de una organización narcocriminal dedicada al "bombardeo aéreo de cocaína" en avionetas.

Durante la madrugada del miércoles, sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del Peaje Larena, los efectivos del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional observaron las maniobras del conductor de una camioneta Ford Ranger qué al percatarse de la presencia del control de la Fuerza, el ciudadano giró en “U” e intentó darse a la fuga.

Inmediatamente, los gendarmes emplearon un seguimiento que culminó cuando el involucrado colisionó vehículo con otro que estaba estacionado en un domicilio.

En ese momento, los funcionarios pudieron constatar que la persona que intentó huir había dado datos falsos acerca de su identidad y que en realidad era el líder de una organización narcocriminal dedicada al bombardeo aéreo de cocaína en avionetas y vinculado a un procedimiento de la Fuerza en octubre del año pasado en la provincia de Santa Fe, el cual fue el hincapié para seguir investigando la estructura de la organización por parte del personal de la Sección Antidrogas “Rosario”.

Al momento de la inspección de la camioneta, los uniformados observaron una gran cantidad de bultos que estaban distribuidos en la caja. Luego, se contabilizó un total de 887 paquetes que mediante la prueba de campo Narcotest dio como resultado positivo para cocaína con un peso de 956 kilos 986 gramos.

Además, dentro del rodado se hallaron cintas refractarias, reflectores, líquido para antorchas, tres celulares y dinero en efectivo.

Intervino en la causa la Fiscalía Federal de Rosario, que autorizó el traslado del procedimiento al asiento de la Unidad para continuar con las diligencias pertinentes y como así también, ordenó que el involucrado quede detenido.

A raíz de ese procedimiento, por disposición del Juzgado Federal de Garantías a cargo de Carlos Vera Barros, de Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NEA, y de la oficina Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigación de casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, se realizaron 21 allanamientos en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe.

Como resultado de las inspecciones, se detuvieron a tres personas y se decomisaron armas, municiones, dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo, vehículos y documentación de interés para la causa.