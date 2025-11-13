Hombre estafado al intentar vender su auto: “se quebró en llanto” al verlo desmantelado

En diálogo con Elonce, el Comisario Inspector Lisandro Reyes, encargado de la División de Robos y Hurtos de la Policía de la provincia, brindó nuevos detalles sobre la estafa que afectó a un trabajador de San Benito. El joven había entregado su auto a un tercero con la intención de que lo vendiera, pero fue engañado cuando le devolvieron el vehículo completamente desmantelado.

"Este es un caso realmente lamentable, donde un trabajador, por confiar en una persona para la venta de su vehículo, terminó perdiéndolo todo", comentó Reyes. "La víctima, tras entregar el auto para que lo vendieran, creyó que estaba realizando una transacción de buena fe, pero se encontró con que le devolvieron el vehículo en piezas", agregó. "El coche, que originalmente era un Chevrolet Sonic 2017, ahora solo es autopartes, quedando solo el motor y el chasis", precisó.

Reyes destacó que la víctima “se quebró en llanto” al recibir las autopartes del automóvil.

El Comisario Inspector también comentó que la detención de los responsables fue posible gracias a un trabajo investigativo conjunto entre diversas unidades policiales. "Desde el martes por la noche, la policía estuvo trabajando, siguiendo las pistas que nos llevaron a los detenidos, quienes ya habían cometido fraudes similares en otras localidades del departamento Paraná, como Crespo y María Grande", explicó Reyes.

"Sin embargo, el vehículo completo no puede ser recuperado, ya que fue desguazado casi en su totalidad. Lo único que se logró recuperar fueron las autopartes, lo que lamentablemente no resuelve el perjuicio para la víctima", agregó.

Cómo dieron con las autopartes

"Llegamos al barrio de Los Poetas, en las calles Murga y Francia, donde un ciudadano había recibido autopartes. El hombre nos manifestó: 'Sí, yo tengo autopartes'. Estas autopartes coincidían con las de un Chevrolet Sonic que había sido denunciado como robado. El ciudadano detenido, del cual no revelo su nombre ya que la fiscalía está a cargo de la investigación de Alfieri, le habría entregado dichas partes del vehículo.

Ingresamos al domicilio del hombre, con la debida autorización del propietario, y con el personal de la División de Sustracción de Automotores, confirmamos fehacientemente que las autopartes eran las del vehículo denunciado. Además, el dueño de la casa nos comentó que el mismo individuo que le entregó las autopartes lo había estafado previamente con otro vehículo que también le entregó. El propietario de este auto, lamentablemente, no sabe el paradero del mismo y ya ha radicado la denuncia correspondiente. Actualmente, seguimos realizando las tareas investigativas para esclarecer completamente este caso".

Verificar bien antes de entregar un bien de valor

Finalmente, Reyes aprovechó para dar un consejo a la comunidad: "Es importante ser cauteloso al realizar cualquier tipo de transacción, especialmente cuando se trata de vehículos o bienes de alto valor. Siempre es recomendable verificar antecedentes, corroborar bien los movimientos, ya sea compra o venta de elementos, y tener cuidado, ya que está muy jodida la calle”, concluyó Reyes.