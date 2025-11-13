Detuvieron al “Gordo Jorge”, vinculado al millonario robo a la estación de servicios de Chajarí

REDACCIÓN ELONCE
Personal policial, detuvo en CABA a “Gordo Jorge”, quien era buscado por el violento robo comando a la estación Axion de Chajarí. La investigación avanzó con allanamientos en Buenos Aires y varias detenciones, según se confirmó a Elonce.
La Policía Federal detuvo este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a J.A.P., conocido como “Gordo Jorge”, de 48 años, quien era intensamente buscado por la Justicia de Entre Ríos en el marco de la causa por el violento robo comando a la estación de servicios Axion, ocurrida en Chajarí el 20 de julio.
El procedimiento se realizó en la zona de calle Miralla al 3300, según informó oficialmente la Departamental Federación a Elonce. El sospechoso quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las actuaciones correspondientes.
El golpe comando que conmocionó a Chajarí
El hecho investigado había ocurrido cerca de las 6:30 de la mañana, cuando seis personas ingresaron a las oficinas de la estación Axion. Las cámaras de seguridad registraron el accionar delictivo: varios de los involucrados, algunos encapuchados y otros a cara descubierta, sustrajeron dos cajas fuertes que contenían miles de dólares, millones de pesos y cheques por varias decenas de millones de pesos.
Tras cargar el botín en vehículos que aguardaban fuera del establecimiento, los delincuentes se dieron a la fuga. La magnitud del robo motivó un amplio despliegue de la Policía de Entre Ríos, que inició el análisis de imágenes, comunicaciones y rastros.
Ese trabajo permitió identificar a parte de la banda y detener a dos sospechosos en Concordia. En esos operativos se recuperaron las cajas fuertes, 20.000 dólares, una Volkswagen Suran y otros elementos vinculados al caso.
Operativos en Buenos Aires y detenciones
Con el avance de la investigación, los investigadores determinaron que la organización criminal tenía ramificaciones en la provincia de Buenos Aires. Por ello se coordinó un trabajo conjunto con el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense, que derivó en ocho allanamientos realizados en el conurbano y en CABA.
Como resultado de esos procedimientos, fueron detenidos Cristian Norberto Garnica, de 40 años, y Alberto Martín Landin, de 50, imputados por robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda. También quedaron aprehendidos otros cinco hombres, cuyas edades van de 24 a 67 años.
Uno de los operativos más importantes se concretó en un lavadero de Villa Lugano, donde se encontró un Volkswagen Bora que habría sido utilizado en el golpe. Además, se incautaron un camión Ford Cargo 915, un Peugeot 207, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
Una banda con antecedentes
De acuerdo con lo informado por las autoridades, los involucrados poseen antecedentes por asaltos a empresas de alto caudal económico. Parte del dinero sustraído habría sido destinado a la compra de vehículos de alta gama y camiones, lo que podría corresponder a maniobras de lavado de activos.
La detención de “Gordo Jorge” constituye un avance clave para el esclarecimiento del caso, mientras continúan las tareas investigativas para determinar si hubo más participantes en el millonario robo comando.