Muerte de Gabriel Gusmán: el forense declaró que "estaba en movimiento" cuando recibió el disparo

La declaración del titular del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, Luis Moyano, constituyó uno de los puntos más relevantes de la tercera jornada de la audiencia que se sustancia para determinar la responsabilidad de los policías, Diego Íbalo y Rodrigo Molina, en el crimen de Gabriel Gusmán, ocurrido el 18 de febrero de 2018 en barrio Capibá, de Paraná.

Moyano aseguró ante el Jurado Popular que, al momento del impacto del disparo, Gusmán estaba “en movimiento”. El forense profundizó su postura al explicar que una escoriación hallada en el hombro derecho del cadáver del joven indicaba que la víctima recibió el impacto desde atrás cuando iba en desplazamiento. A causa de la inercia y el poder del disparo, el cuerpo cayó hacia adelante.

“El cuerpo estaba en movimiento, no quieto”, reiteró Moyano, detallando que esto quedó corroborado por la herida de “arrastre” en el hombro. Enfatizó que, si la víctima hubiese estado detenida, se habría desplomado en el lugar. “El cuerpo estaba en movimiento y el disparo lo proyectó, si hubiese estado parado se desploma”, sostuvo el perito.

Citación al Procurador y Declaración del Fiscal

La jornada también estuvo marcada por la convocatoria del procurador general de la provincia a declarar.

El pedido lo formuló el defensor de Íbalo, Patricio Cozzi, cuando la querella autónoma interrogaba al fiscal Gonzalo Badano, que junto a su par Juan Ramírez Montrull, dispuso el archivo inicial de la causa por no encontrar evidencias de un accionar contrario a Derecho de los funcionarios.

Badano fue consultado por las razones del archivo y la posterior oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) a que el proceso continuara impulsado por la querella autónoma.

El fiscal sostuvo en que la investigación no se trató de un caso de “gatillo fácil” y enumeró que se había probado que los imputados actuaron “en cumplimiento del deber” y en “legítima defensa” ya que Gusmán había disparado contra el móvil y los funcionarios.

“Se logró probar que Gusmán giraba y apuntaba contra los funcionarios, por lo que estos no sabían si iba a seguir disparando contra ellos”, afirmó Badano.

Imprecisión

No obstante, el fiscal se mostró menos elocuente cuando la querella lo interrogó sobre los fundamentos de las instancias revisoras que avalaron el inicio del juicio. Badano dijo no recordar los fundamentos del fallo de Garantías que había dispuesto la conversión de la acción pública en privada, ni los del Tribunal de Apelaciones y la Cámara de Casación.

Tampoco pudo ser convincente sobre por qué las pruebas de dermotest realizadas a la ropa y armas de los funcionarios habían dado negativas y las de la víctima, positivas.

Contrarían al forense

Otro testigo civil declaró en la audiencia y sostuvo una versión diferente a la del forense. El hombre, que reconoció problemas con la familia Gusmán y dijo que le “quemaron la casa”, declaró que el joven estaba con las manos en alto cuando recibió el disparo.

Sin embargo, antes había dicho que lo había visto disparar contra el móvil.

Consultado sobre contradicciones entre su testimonio en la audiencia y lo declarado en 2018, no las negó y las contextualizó en que no quería declarar ni quedar expuesto a represalias. Sostuvo que se tuvo que ir del barrio por amenazas. Añadió que la distancia del disparo fue a unos 15 metros y sostuvo que no escuchó ninguna voz de alerta ni sirena de advertencia.

La audiencia se desarrolló con momentos de alta intensidad entre los defensores y la querella autónoma, y fue presidida por el juez técnico Alejandro Grippo. Este viernes se realizará la reconstrucción del hecho. (Fuente: APF)