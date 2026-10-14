Son padres jóvenes de Paraná, muestran su vida con humor y cuentan los desafíos de criar a su bebé

Nico Salomone y Cami Maldonado, una pareja de jóvenes creadores de contenido, compartieron su experiencia como padres de Gio, su bebé de ocho meses, durante una entrevista en el programa La Tarde del Once. Con humor y anécdotas cotidianas, contaron cómo atravesaron los primeros meses de crianza, de qué manera organizaron sus responsabilidades y por qué decidieron mostrar su vida familiar en las redes sociales.

Con 28 y 23 años, respectivamente, Nico y Cami encontraron en las plataformas digitales un espacio para compartir situaciones de pareja, experiencias de maternidad y paternidad, además de colaboraciones con distintas marcas. Sin embargo, reconocieron que la llegada de su hijo transformó profundamente sus rutinas.

"Lo más loco fue cuando salimos del sanatorio. Cuando estábamos ahí nos sentíamos protegidos, estaba toda la gente y cuando salimos dijimos: '¿Y ahora?'", recordó Nico sobre los primeros momentos después del nacimiento.

La llegada de Gio y los primeros desafíos de ser padres

La pareja explicó que, aunque ya convivían antes del nacimiento de su hijo, la llegada del bebé modificó sus hábitos, prioridades y formas de organizarse.

"Nos cambió un montón de cosas, siempre para bien. Todos los días aprendemos algo nuevo", expresó Nico, quien reconoció que el proceso de convertirse en padre no fue inmediato.

En ese sentido, recordó su reacción cuando Cami le contó que estaba embarazada. "Mi reacción fue lo menos esperado del mundo. Me rasqué la cabeza y le dije: '¿Y qué hacemos?'. Ella me dijo: '¿Cómo que qué hacemos?'", relató entre risas.

El joven también admitió que necesitó tiempo para construir su vínculo con el bebé. "Yo caí que era padre en serio al mes que estábamos en casa con el nene.

Hasta me daba cosa hacerlo upa, porque lo veía tan frágil, tan chiquito, que sentía que el único lugar donde estaba seguro era con ella", confesó.

Por su parte, Cami explicó que había vivido el embarazo desde una conexión diferente. "No es la misma conexión la que tuve yo desde que lo sentía moverse en la panza que la que tenía él", señaló.

Cómo comenzaron a crear contenido en redes sociales

La iniciativa de compartir su vida en internet surgió de Cami, quien comenzó a producir videos y posteriormente convenció a Nico para sumarse.

"Fue Cami la que empezó con esto de querer moverse por las redes y un día me dijo: 'Sumate conmigo'. Yo le decía que no, hasta que un día me convenció y empezamos a hacer videos", recordó.

En un principio realizaron distintos tipos de publicaciones y buscaron establecer vínculos con emprendimientos y marcas. Con el tiempo, comenzaron a recibir propuestas comerciales y decidieron darle mayor protagonismo a sus propias experiencias.

"Ahora estamos tratando de hacer cosas nuestras, bien nuestras, como humor, cosas con el bebé, de la pareja y también cosas que vamos viviendo del día a día, porque todos los días se aprende algo nuevo con un bebé", explicaron.

La distribución del trabajo también fue parte de esa organización. Nico se encargó principalmente de pensar las ideas, mientras que Cami asumió la edición y producción final de los videos.

"Yo craneo las ideas y ella se encarga de todo lo que es la edición y darle la magia", destacó Nico, quien reconoció que el resultado de las publicaciones dependía del trabajo de ambos.

El humor sobre la crianza y las críticas en internet

Uno de los aspectos que más repercusión generó en sus redes sociales fue la publicación de videos humorísticos sobre las dificultades cotidianas de criar a un bebé.

Durante la entrevista, compartieron una de esas producciones, que había recibido comentarios negativos de algunos usuarios.

"Recibí muchas bardeadas con ese video. Me decían que me quejo de todo, que para qué tuve un hijo", contó Cami.

La joven explicó que la intención era mostrar situaciones habituales de la maternidad desde el humor, sin dejar de expresar el cariño por su hijo.

"Es para ponerle un poquito de humor y la gente a veces no tiene tanto humor. Había que explicarles que era un video para reírse y las madres que comentaron estaban todas de acuerdo. Decían: 'Sí, me siento identificada'", relató.

Nico coincidió en que la crianza también implicaba momentos de cansancio y dificultades. "Como padre siempre amás a tu hijo, pero hay veces que te cansa. No todos tenemos paciencia infinita, hay veces que no lo podemos calmar", reconoció.

La importancia de acompañarse y encontrar tiempo para la pareja

Otro de los temas abordados fue la distribución de las tareas de cuidado y las dificultades para encontrar momentos personales.

Nico reconoció que Cami asumía la mayor parte de las responsabilidades cotidianas relacionadas con Gio, aunque ambos intentaban acompañarse cuando surgían situaciones de cansancio o necesidades laborales.

"Mamá se encarga del 80%. El otro 20% lo hago yo. Siempre que me lo pide estoy", manifestó.

También explicaron que las noches podían ser muy diferentes. En algunas ocasiones, el bebé dormía varias horas seguidas, mientras que otras veces se despertaba reiteradamente.

La pareja destacó que, pese a compartir la mayor parte del tiempo con su hijo, intentaban reservar momentos para estar juntos.

"También uno tiene que priorizar la pareja porque es algo que se pierde mucho cuando tenés un hijo. Entonces tratamos de ir compensando. A veces salimos, aunque casi siempre salimos con él", explicó Cami.

Los consejos de otras familias y las decisiones sobre la crianza

Durante la conversación, los jóvenes también se refirieron a los consejos que recibían de familiares y conocidos sobre cómo criar a su hijo.

Cami reconoció que una de las situaciones más frecuentes estaba relacionada con las diferencias generacionales y las recomendaciones sobre los cuidados del bebé.

"Lo que me ha pasado desde que estoy embarazada es el tema de los consejos que te quiere dar la familia. Yo sigo luchando al día de hoy", comentó.

En ese sentido, explicó que buscaban informarse y consultar con profesionales antes de tomar decisiones. "No es que yo no lo estoy cuidando. Yo hago algo que primero consulto si se puede y después ejecuto", sostuvo.

Nico agregó que las formas de crianza habían cambiado con el paso de los años y que cada familia debía encontrar su propia manera de organizarse.

"Lo hacemos a nuestra forma y nos encanta porque aprendemos también. Siempre estamos abiertos a escuchar que alguien nos enseñe algo. Nos informamos y buscamos cómo hacerlo", señaló.

El mensaje a otros padres jóvenes

Uno de los momentos más destacados de la entrevista surgió cuando recordaron el mensaje de una madre que les contó que había dejado de salir a comer porque su bebé lloraba en lugares públicos.

Cami explicó que conversó con ella y la alentó a no abandonar completamente sus actividades por temor a las reacciones de otras personas.

"Le dije que saliera, que es normal que un bebé llore. Todos fuimos niños, todos fuimos bebés. Entonces, no te prives de nada", recordó.

De todas maneras, aclararon que también procuraban respetar determinados espacios y situaciones. Por ejemplo, señalaron que preferían no llevar a Gio al cine y, cuando podían, lo dejaban al cuidado de sus abuelas.

La pareja sostuvo que las experiencias compartidas en redes sociales les permitieron conectarse con otras familias que atravesaban situaciones similares.

La Tarde del Once - Programa 14/10/26

"Siempre que alguien nos pregunta cómo abordamos una situación, desde nuestra experiencia, lo que podemos contar y enseñar o mostrar, lo hacemos. Cuando empezamos teníamos millones de dudas también", explicó Nico.

Finalmente, ambos adelantaron que pretendían continuar desarrollando contenidos vinculados con su vida cotidiana y la crianza.

"Queremos mostrar más sobre nosotros, quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos ayudar a los demás", concluyeron durante su visita a La Tarde del Once.