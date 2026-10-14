Descuentos, espectáculos y acciones solidarias en una nueva edición de Miércoles de Paseo en Paraná

El Miércoles de Paseo en Paraná se desarrolla este 14 de octubre en la peatonal San Martín y sus alrededores, con descuentos, espectáculos y acciones solidarias. La propuesta reúne a más de 80 comercios que exhiben sus productos en las veredas, en una jornada destinada a promover las ventas y recuperar el movimiento del microcentro.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Comerciantes del Microcentro, con acompañamiento del Centro Comercial e Industrial de Paraná y la Municipalidad. Los negocios ofrecen promociones y liquidaciones, mientras que algunos extenderán su atención hasta las 20.

Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara, destacó a Elonce la importancia de sostener estas actividades. "Más que el resultado inmediato, buscamos que la gente vuelva al centro, que lo tome como un paseo y venga a disfrutar", expresó. Además, señaló que el Día de la Madre representa una de las fechas comerciales más importantes del año.

Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro (Elonce)

Acciones solidarias y propuestas culturales

Una de las novedades de esta jornada es la incorporación de actividades solidarias y de concientización. Durante la mañana se realizó una campaña de donación de sangre, entre las 7 y las 11 horas, que contó con la participación de vecinos.

También se dispuso un espacio de información y prevención del cáncer de mama. A su vez, se instalarán alcancías solidarias para colaborar con proteccionistas y rescatistas de animales, en una iniciativa que busca sumar el compromiso de la comunidad.

Desde las 18 horas, habrá tres intervenciones culturales en distintos puntos de la peatonal: el coro de la Facultad de Ciencias Económicas, Los Mellis Santamaría y el dúo Jacobi-Vázquez. Las propuestas acompañarán la actividad comercial, con el objetivo de ofrecer una experiencia que combine compras, entretenimiento y solidaridad.