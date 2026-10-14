Descuentos, espectáculos y acciones solidarias en una nueva edición de Miércoles de Paseo en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La peatonal San Martín de Paraná es escenario de una nueva jornada de promociones comerciales, actividades culturales y propuestas solidarias. Más de 80 negocios participan de la iniciativa, que busca incentivar las ventas en la previa del Día de la Madre.
El Miércoles de Paseo en Paraná se desarrolla este 14 de octubre en la peatonal San Martín y sus alrededores, con descuentos, espectáculos y acciones solidarias. La propuesta reúne a más de 80 comercios que exhiben sus productos en las veredas, en una jornada destinada a promover las ventas y recuperar el movimiento del microcentro.
La iniciativa es impulsada por la Cámara de Comerciantes del Microcentro, con acompañamiento del Centro Comercial e Industrial de Paraná y la Municipalidad. Los negocios ofrecen promociones y liquidaciones, mientras que algunos extenderán su atención hasta las 20.
Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara, destacó a Elonce la importancia de sostener estas actividades. "Más que el resultado inmediato, buscamos que la gente vuelva al centro, que lo tome como un paseo y venga a disfrutar", expresó. Además, señaló que el Día de la Madre representa una de las fechas comerciales más importantes del año.
Acciones solidarias y propuestas culturales
Una de las novedades de esta jornada es la incorporación de actividades solidarias y de concientización. Durante la mañana se realizó una campaña de donación de sangre, entre las 7 y las 11 horas, que contó con la participación de vecinos.
También se dispuso un espacio de información y prevención del cáncer de mama. A su vez, se instalarán alcancías solidarias para colaborar con proteccionistas y rescatistas de animales, en una iniciativa que busca sumar el compromiso de la comunidad.
Desde las 18 horas, habrá tres intervenciones culturales en distintos puntos de la peatonal: el coro de la Facultad de Ciencias Económicas, Los Mellis Santamaría y el dúo Jacobi-Vázquez. Las propuestas acompañarán la actividad comercial, con el objetivo de ofrecer una experiencia que combine compras, entretenimiento y solidaridad.