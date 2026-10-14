Neblina, nubosidad y posibles lluvias: cómo seguirá el tiempo hacia el fin de semana

La capital entrerriana amaneció con niebla, cielo nublado y ambiente fresco. El pronóstico anticipa posibles lluvias y un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.
Durante las primeras horas de este miércoles, Paraná amaneció con neblina y una visibilidad reducida a tres kilómetros, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico del tiempo para este miércoles 14 de octubre anticipa una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 21 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En tanto, el sitio especializado Meteored contempla la posibilidad de precipitaciones débiles durante distintos momentos del día.
De acuerdo con los datos del organismo nacional, la temperatura mínima prevista será de 13 grados, mientras que los vientos oscilarían entre los 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 0 y el 10% durante toda la jornada.
Por su parte, Meteored presenta un panorama algo diferente, con una máxima de 21 grados y una mínima de 12. El portal estima un 90% de probabilidad de lluvias débiles, con acumulados cercanos a 1,1 milímetros. También anticipa vientos del sur de entre 15 y 30 kilómetros por hora.
Cómo seguirá el tiempo el jueves y viernes
Para el jueves 15 de octubre, el SMN anticipa una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20, con cielo mayormente nublado y escasas probabilidades de precipitaciones durante las distintas franjas horarias.
Meteored, en cambio, prevé una máxima de 20 grados y una mínima de 12, con un 30% de probabilidad de lluvias y acumulados estimados en 0,6 milímetros.
El viernes 16, el organismo nacional pronostica temperaturas de entre 14 y 19 grados. La probabilidad de lluvias alcanzaría el 40% durante la tarde y la noche, cuando también podrían registrarse vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
En coincidencia con esa tendencia, Meteored anticipa un 50% de probabilidad de precipitaciones para el viernes, con una máxima de 19 grados y una mínima de 12.
Descenso de temperatura para el fin de semana
El sábado 17 se presentaría con condiciones más estables, aunque con temperaturas más bajas. El SMN prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 17, sin probabilidades de lluvias.
Meteored también anticipa una máxima de 17 grados, aunque estimó una mínima de apenas 9. Según ese portal, el cielo presentaría intervalos de sol y nubes durante la jornada.
Para el domingo 18, día de la Madre, el SMN pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 20, con cielo parcialmente nublado. Meteored, por su parte, estimó temperaturas de entre 7 y 19 grados, con predominio de condiciones soleadas.