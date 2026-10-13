Especialista en cejas de Paraná regalará un tratamiento a una mujer que atraviese un proceso oncológico

En el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, la especialista en cejas Jeni Silva visitó La Tarde del Once para explicar los beneficios del nanoblading, una técnica de pigmentación que permite recrear el aspecto natural de las cejas. Durante la entrevista, anunció que regalará un tratamiento completo a una mujer que atraviese o haya atravesado un proceso oncológico.

La profesional explicó que esta técnica puede ser una alternativa estética para quienes perdieron el vello de las cejas como consecuencia de tratamientos médicos, alopecia u otras causas. También destacó su importancia para la autoestima de las personas.

"No podemos quizás ofrecer una cura, pero lo que podemos hacer es que la persona pueda sentirse mejor viéndose al espejo", expresó Silva, quien remarcó que muchas pacientes buscan recuperar su imagen después de atravesar situaciones difíciles.

Qué es el nanoblading y cómo se realiza

La especialista explicó que el nanoblading es una técnica de pigmentación de cejas que utiliza láminas extremadamente finas para dibujar pequeños trazos similares a pelos naturales.

"La persona te mira y piensa que son pelitos de verdad", señaló sobre el efecto hiperrealista que se busca conseguir mediante el procedimiento.

El trabajo se realizó con una herramienta denominada tebori y una microlámina que permite depositar pigmento en la piel. Según detalló, a diferencia de un tatuaje tradicional, el procedimiento es más superficial y su duración estimada es de entre un año y un año y medio.

La sesión demanda aproximadamente una hora y, de acuerdo con Silva, su técnica no requiere anestesia. Además, incluye un control a los 40 días y un retoque.

Cuándo pueden realizarlo las pacientes oncológicas

Durante la entrevista, Silva explicó que las personas que reciben tratamientos contra el cáncer deben considerar el momento adecuado para realizarse el procedimiento.

Indicó que el nanoblading puede efectuarse antes de comenzar la quimioterapia o después de finalizar los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, pero no durante esas etapas.

También señaló que existen otras técnicas de reconstrucción de cejas que pueden evaluarse según las necesidades de cada paciente.

La profesional destacó la importancia de realizar una consulta previa para analizar las expectativas, el estado de la piel y la situación particular de cada persona.

En pacientes oncológicas, cualquier procedimiento que implique intervenir la piel debe contar con la evaluación y autorización del equipo médico tratante.

El impacto emocional de recuperar las cejas

Silva compartió algunas experiencias de pacientes que acudieron a su consultorio después de perder las cejas.

"La mayoría lloran al verse de nuevo en el espejo. Se sienten ellas", relató.

También explicó que muchas mujeres expresaron que la pérdida de las cejas tuvo un impacto emocional importante, especialmente cuando se sumó a la caída del cabello durante los tratamientos.

La Tarde del Once - programa 13/10/26

Para la especialista, uno de los aspectos más significativos de su trabajo fue acompañar a las personas a recuperar la confianza en su imagen.

"Lo más maravilloso es poder ver las personas volver a sentirse ellas mismas", manifestó.

Regalará un tratamiento completo durante Octubre Rosa

Hacia el final de la entrevista, Jeni Silva anunció una iniciativa solidaria destinada a una mujer que esté atravesando o haya atravesado un tratamiento oncológico.

"Me gustaría que si hay alguna mujer que nos esté mirando, que esté pasando por algún procedimiento oncológico o ya pasó y necesite ayuda con sus cejas, que entre en contacto conmigo, que yo le quiero regalar todo el tratamiento", expresó.

La especialista explicó que ya había desarrollado iniciativas similares en otros lugares y que decidió extender la propuesta a través de Elonce.

Las interesadas pueden comunicarse con ella a través de Instagram, en @jenisilva.bs, o mediante el teléfono 343 4525648.

Cuánto cuesta el procedimiento y qué cuidados requiere

Durante el programa, Silva también respondió consultas de los televidentes sobre el precio del nanoblading. Informó que el tratamiento tenía un valor de seis cuotas de $62.500 con tarjeta de crédito, mientras que el pago en efectivo contaba con un descuento del 20%.

Respecto de los cuidados posteriores, recomendó evitar la actividad física intensa y la exposición directa al sol durante los primeros tres días, además de mantener la higiene de la zona sin frotar las cejas.

Finalmente, destacó que el objetivo del procedimiento no era modificar completamente el rostro, sino conseguir un resultado armónico y natural.

"Yo siempre digo que las cejas tienen que ir junto con la persona, no antes", concluyó.