El Paraná Bus Turístico superó los 11.000 pasajeros en 2026 y benefició a 14 instituciones

El Paraná Bus Turístico registró 11.277 pasajeros entre enero y septiembre de 2026. La propuesta municipal ofrece recorridos guiados por los principales atractivos de la ciudad y permitió beneficiar a 14 instituciones locales mediante las salidas destinadas al público general.
El Paraná Bus Turístico superó los 11.000 pasajeros en 2026, al registrar un total de 11.277 personas que participaron de sus recorridos entre enero y septiembre. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Paraná, combinó visitas guiadas por lugares emblemáticos de la capital entrerriana con actividades de sensibilización turística y acompañamiento a instituciones locales.
La propuesta formó parte del programa “Descubrí Paraná”, desarrollado por el Municipio junto a las entidades que integran el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR). A través de recorridos de aproximadamente dos horas, vecinos y visitantes pudieron conocer distintos espacios vinculados con la historia, la cultura, la naturaleza y el patrimonio de la ciudad.
Además de la participación registrada durante los primeros nueve meses del año, el programa permitió beneficiar a 14 instituciones de Paraná mediante las salidas destinadas al público general, articulando la actividad turística con organizaciones sociales y comunitarias.
Cómo funciona el Paraná Bus Turístico
El servicio cuenta con diferentes modalidades según los días de la semana. De martes a viernes, los recorridos están destinados a instituciones educativas, centros de jubilados, organizaciones barriales y otras entidades, que deben realizar una reserva previa para participar.
Los sábados, domingos y feriados, en tanto, se desarrollan las salidas abiertas al público general. En estos casos, la comercialización de los tickets se realiza mediante un sistema de articulación con instituciones locales que resultan beneficiarias de la propuesta.
El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, había destacado la importancia de sostener esta iniciativa. “El Paraná Bus Turístico le da valor a la propuesta turística local y existe gracias a una inversión de la Municipalidad. Hay una decisión colectiva de potenciarlo”, expresó.
Las instituciones beneficiadas durante 2026
Durante el año, las organizaciones beneficiadas fueron la Cooperadora del Hospital Escuela de Salud Mental, Asociación Ex Alumnos Escuela Normal, Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA), Alguien Como Yo FQ, Jardín Amparo Maternal, Fundación Crisálida y MIRARTEA Asociación Civil.
También participaron APANA, Asociación Civil Arco Iris, Biblioteca Popular Caminantes, Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes (LEADI), Sociedad Damas Vicentinas, Suma de Voluntades y Cooperadora San Francisco de Asís.
Clavenzani resaltó el alcance comunitario del programa. “Hay una característica que valoramos especialmente: el Bus no solo genera una experiencia turística, sino que también permite que esa actividad tenga un impacto en instituciones de nuestra comunidad. Es una manera de vincular turismo, patrimonio y comunidad”, sostuvo.
Los principales atractivos del recorrido
El circuito del Paraná Bus Turístico comprende algunos de los espacios más representativos de la ciudad, como el Parque Urquiza, la Cuesta de los Vascos, el Monumento a Urquiza, Plaza Alvear y el Centro Cívico Provincial.
También incluye el Patito Sirirí, Puerto Nuevo, el Complejo del Túnel Subfluvial, las playas del Thompson y el tradicional barrio Puerto Sánchez. Durante los paseos, los guías brindan información sobre la historia y las características de cada lugar.
“El Bus nos permite mostrar Paraná desde otra perspectiva y, sobre todo, generar ese vínculo entre los vecinos y el patrimonio que tenemos”, había señalado Clavenzani. El funcionario remarcó que conocer los atractivos locales también permite que los propios habitantes puedan transmitir a otros visitantes la historia y las particularidades de la capital entrerriana.