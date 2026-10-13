Paro de médicos y odontólogos de PAMI: "Fue inevitable por la situación insostenible"

Paro de PAMI: aseguran que el acatamiento alcanza el 90%.

El paro nacional de médicos y odontólogos de PAMI comenzó este martes 13 de octubre y se extenderá durante 96 horas, hasta el viernes 16, en reclamo de una actualización de los honorarios profesionales. La medida afecta las consultas programadas y derivaciones a especialistas, aunque se garantiza la atención de urgencias.

Liliana Larrañaga, secretaria de Prensa, Acción Social y Turismo de la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), explicó a Elonce que la situación económica de los prestadores se volvió insostenible. "Los aranceles médicos y odontológicos son muy bajos y hace muy difícil mantener, sostener el consultorio médico y dar una atención de excelencia", manifestó.

La profesional sostuvo que la medida de fuerza fue inevitable ante el incremento de los costos de insumos, servicios y personal administrativo. "No es algo que nosotros queríamos hacer, pero fue inevitable por la situación insostenible", remarcó.

Liliana Larrañaga, secretaria de Prensa, Acción Social y Turismo de APPAMIA (Elonce)

Cuánto cobran los médicos y odontólogos de PAMI

Larrañaga precisó que actualmente los médicos de cabecera perciben $2.700 por afiliado asignado, mientras que los odontólogos reciben alrededor de $372. "Los insumos odontológicos son importados en general y es insostenible también esta situación", explicó.

El conflicto comenzó en abril, cuando una resolución de PAMI modificó el sistema de remuneraciones y, según la representante gremial, redujo los ingresos médicos más del 52%. Desde entonces se realizaron distintas medidas de fuerza y negociaciones sin alcanzar un acuerdo definitivo.

Durante las últimas conversaciones, las autoridades ofrecieron elevar los valores a $3.000 para médicos y $500 para odontólogos, sujetos a condiciones presupuestarias hacia fin de año. Sin embargo, APPAMIA reclama aproximadamente $4.500 para médicos de cabecera y entre $1.500 y $3.000 para odontólogos.

Alto acatamiento y profesionales que dejaron PAMI

"Han rescindido el contrato aproximadamente 1.000 profesionales", aseguró Larrañaga, al advertir sobre las dificultades para sostener las prestaciones.

Además, destacó la adhesión a la medida de fuerza. "Este paro fue acatado casi por el 90% de los profesionales, médicos y odontólogos", afirmó.

La representante señaló que existieron contactos telefónicos con autoridades de PAMI, pero todavía no se concretó una nueva reunión formal para destrabar el conflicto. Por ese motivo, la protesta continúa.

Qué servicios se mantienen durante el paro

Larrañaga aclaró que permanecen habilitadas las guardias mínimas y la atención de situaciones urgentes, como crisis hipertensivas o descompensaciones diabéticas.

"Se atienden las urgencias médicas y las recetas médicas", explicó, al diferenciar estos casos de las consultas habituales.

En cambio, durante la medida no se realizan turnos programados ni derivaciones a especialistas. El conflicto afecta potencialmente a una obra social que, según la entrevistada, cuenta con aproximadamente 5,5 millones de afiliados en todo el país.