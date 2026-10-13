Vecinos de Paraná reclaman por una obra inconclusa: "Estamos viviendo peor que antes"

REDACCIÓN ELONCE
Residentes de la zona de Cervantes y Gaboto denunciaron que los trabajos de cloacas y pavimentación, iniciados en noviembre de 2025, permanecen paralizados. Advirtieron sobre dificultades para ingresar a sus viviendas, anegamientos y daños en propiedades. Exigen una fecha para finalizar la obra.
El reclamo vecinal por el estado de las calles Cervantes y Gaboto, en Paraná, volvió a tomar fuerza este martes, cuando residentes de la zona expresaron ante Elonce su preocupación por una obra de cloacas y pavimentación que, según denunciaron, comenzó en noviembre de 2025 y permanece inconclusa.
Belén, una de las vecinas, explicó a Elonce que realizó reiterados reclamos y mantuvo una audiencia con Eduardo Lorefice en marzo. "Me dijo que esperemos, que iban a encontrar una solución. No hay solución, no han hecho más nada", manifestó.
Según detalló, los trabajos de cloacas fueron ejecutados, pero todavía no se habilitaron las conexiones y tampoco se concretó la pavimentación. "Ahora estamos viviendo peor que antes", lamentó.
Denuncian daños en viviendas y dificultades para circular
Los residentes aseguraron que las excavaciones provocaron inconvenientes en distintas propiedades. Uno de ellos relató que la rotura de un caño de agua socavó el terreno y ocasionó daños estructurales en su vivienda.
"Cada vez que llueve se inunda mi casa", sostuvo el hombre, quien aseguró que debió alquilar una cochera durante casi 13 meses porque no podía ingresar con su vehículo.
Otra vecina recordó que frente a su vivienda permaneció durante meses una excavación de casi cinco metros de profundidad. Los residentes advirtieron que la situación representaba un peligro para los niños del barrio.
Exigen una respuesta y un plazo de finalización
Las familias señalaron que las lluvias complican considerablemente la circulación debido al barro y la acumulación de agua. También manifestaron su preocupación porque, según denunciaron, una ambulancia no podría ingresar con normalidad.
"Estamos incomunicados", expresaron ante Elonce, al describir las dificultades cotidianas que enfrentan.
Finalmente, solicitaron que las autoridades establezcan una fecha concreta para retomar y finalizar los trabajos. "Lo que queremos es que nos den un plazo de ejecución de la obra, que la terminen", reclamó Belén, quien advirtió que evalúan medidas de protesta si no reciben respuestas.