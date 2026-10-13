Qué es el adenocarcinoma pulmonar detectado al Papa: síntomas, causas y tratamientos de este tipo de cáncer

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón, encargadas de producir sustancias como el moco. Se encuentra dentro del grupo de tumores de pulmón de células no pequeñas y constituye el subtipo más frecuente de esta enfermedad oncológica.

Aunque suele relacionarse con el tabaquismo, también puede desarrollarse en personas que nunca fumaron. De hecho, es el tipo de cáncer pulmonar que aparece con mayor frecuencia entre quienes no tienen antecedentes de consumo de tabaco.

Según información del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), la enfermedad se desarrolla cuando algunas células presentan alteraciones genéticas que provocan su multiplicación descontrolada. Con el tiempo, estas células pueden formar un tumor y, en determinados casos, extenderse hacia otras partes del organismo.

Cuáles son los síntomas del adenocarcinoma pulmonar

Una de las características del adenocarcinoma pulmonar es que puede avanzar durante sus primeras etapas sin provocar manifestaciones evidentes. Por ese motivo, algunos tumores se detectan de manera incidental, durante estudios por imágenes solicitados por otras afecciones.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la tos persistente, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho, la presencia de sangre al toser, el cansancio y la pérdida de peso sin una causa aparente. También pueden presentarse infecciones respiratorias recurrentes.

Los especialistas advierten que estas manifestaciones no son exclusivas del cáncer de pulmón y pueden estar relacionadas con otras enfermedades. Sin embargo, cuando persisten o se intensifican, resulta importante realizar una consulta médica para determinar su origen.

Causas y principales factores de riesgo

El consumo de tabaco constituye uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. La exposición prolongada al humo de cigarrillo puede generar daños en las células pulmonares y favorecer la aparición de alteraciones que desencadenen la enfermedad.

Otros factores asociados incluyen la exposición al humo de segunda mano, al gas radón y a determinadas sustancias presentes en ambientes laborales, como el asbesto. La contaminación ambiental y los antecedentes familiares también pueden influir en el riesgo.

No obstante, el adenocarcinoma pulmonar puede aparecer sin que exista una causa identificable. Su desarrollo responde a una combinación de factores genéticos y ambientales, por lo que no todos los diagnósticos están vinculados con el tabaquismo.

Cómo se diagnostica y cuáles son los tratamientos

Para detectar un adenocarcinoma pulmonar, los profesionales de la salud pueden solicitar estudios por imágenes, como radiografías o tomografías computadas. Cuando se identifica una lesión sospechosa, generalmente se realiza una biopsia para analizar el tejido y confirmar el diagnóstico.

El tratamiento depende del tamaño y la ubicación del tumor, del estadio de la enfermedad y del estado general del paciente. En los casos localizados, la cirugía puede permitir extirpar el tejido afectado y constituye una de las principales alternativas terapéuticas.

También existen otros tratamientos, como la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas. Estas últimas se utilizan cuando el tumor presenta determinadas alteraciones moleculares que pueden ser abordadas con medicamentos específicos.

La operación del papa León XIV por un adenocarcinoma pulmonar

El papa León XIV, de 71 años, fue operado este martes 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, después de que los médicos detectaran un nódulo pulmonar durante un control de rutina. La intervención concluyó satisfactoriamente, según informó el Vaticano.

De acuerdo con Associated Press, los estudios confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar. Durante la cirugía, realizada mediante una técnica videoasistida, los profesionales extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El procedimiento duró aproximadamente 90 minutos y no se informaron complicaciones.

Los análisis posteriores, incluidos los estudios de los ganglios linfáticos, permitirán establecer si el pontífice necesitará tratamientos complementarios. La recuperación hospitalaria fue estimada en aproximadamente una semana y las audiencias oficiales quedaron suspendidas hasta el 20 de octubre.

La importancia de la detección temprana

El diagnóstico temprano del adenocarcinoma pulmonar resulta fundamental para ampliar las posibilidades de tratamiento. Cuando el tumor permanece localizado y puede extirparse completamente, las perspectivas suelen ser más favorables que en los casos avanzados.

Sin embargo, la evolución depende de múltiples factores, entre ellos el estadio del cáncer, la presencia de células tumorales en los ganglios linfáticos y las características biológicas de la enfermedad.

Los especialistas recomiendan evitar el consumo de tabaco, reducir la exposición a sustancias cancerígenas y consultar ante síntomas respiratorios persistentes. En personas con alto riesgo de cáncer de pulmón, también puede indicarse una tomografía de baja dosis como método de detección precoz.