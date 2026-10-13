Tiene 16 años, canta folclore desde niña y sueña con llegar al escenario de Cosquín: "Tocó mi corazón"

La joven cantante Bernardita Gutiérrez, de 16 años, visitó este martes el programa La Tarde del Once, donde compartió su historia, su pasión por el folklore y los sueños que busca cumplir en el mundo artístico. Con seis años de experiencia sobre los escenarios, la adolescente contó cómo comenzó su camino musical, habló de sus referentes y expresó su deseo de presentarse algún día en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

“Soy una persona muy intensa. Creo que intensidad es mi segundo nombre”, expresó entre risas al describirse. Explicó que vive sus emociones con entusiasmo y que una de sus mayores satisfacciones es cantar frente al público. “Una de las cosas que me gusta realmente es pisar los escenarios, subirme a los escenarios, cantar para la gente”, afirmó.

La artista contó que comenzó a cantar desde pequeña, aunque sus primeras presentaciones en escenarios llegaron aproximadamente a los diez años. Desde entonces, eligió el folklore como su principal género musical, pese a que en su hogar predominaba el rock nacional.

Su pasión por el folklore y la admiración por Soledad

Bernardita explicó que su acercamiento al folklore surgió del interés por explorar una música que no era habitual entre los jóvenes de su entorno. “El folklore tocó mi corazón por el lado de que no conocía muchos chicos que lo hagan”, relató.

En ese sentido, consideró importante que las nuevas generaciones descubran la diversidad de ritmos tradicionales argentinos. Mencionó especialmente el chamamé y la chamarrita, expresiones características del Litoral, y señaló que muchos adolescentes conocen solamente las chacareras que se interpretan durante los actos escolares.

Al hablar de sus referentes, destacó a Soledad Pastorutti como su principal inspiración artística. “La Sole toda la vida, principalmente porque tiene una energía particular”, manifestó. También valoró su trayectoria y la posibilidad de continuar aprendiendo a través de la música.

Cómo combina la escuela con su carrera musical

La adolescente contó que cursa sus estudios en la escuela Santa Ana y que mantiene una agenda cargada de actividades. Además de sus presentaciones musicales, toma clases particulares de canto, realiza teatro musical en Espacio Artistas y asiste al gimnasio.

Actualmente participa de la preparación de una puesta en escena de La Bella y la Bestia, experiencia que le permite incorporar conocimientos de actuación, baile y otras disciplinas artísticas.

También reveló que recientemente participó de una actividad en el estadio mundialista de sóftbol, donde realizó el bateo inaugural. La experiencia despertó su interés por comenzar a practicar ese deporte.

Sobre la organización de sus responsabilidades, recordó una recomendación familiar: “Mi mamá me dice: ‘Primero la escuela y después todo lo otro’”. Reconoció que su actividad musical comenzó como un pasatiempo, pero que progresivamente adquirió mayores compromisos.

Su sueño de cantar en Cosquín

Al ser consultada sobre sus proyectos, Bernardita expresó que uno de sus principales objetivos es llevar su música a diferentes lugares de Argentina y del mundo.

“Mi sueño es en algún momento poder pisar el escenario de Cosquín”, aseguró. Sin embargo, aclaró que prefiere avanzar gradualmente y disfrutar de cada experiencia.

“Voy creciendo pasito a pasito, trato de no adelantar nada”, sostuvo. También manifestó su interés por continuar formándose en teatro musical y conocer nuevos géneros.

La joven señaló que, aunque tiene numerosos proyectos, busca mantener el equilibrio entre sus responsabilidades escolares, su vida cotidiana y el desarrollo artístico.

Presentó su versión de “Te extraño, te olvido, te amo”

Durante su participación en Elonce, Bernardita compartió su interpretación de “Te extraño, te olvido, te amo”, canción que grabó junto a Lucía Jiménez y Sebastián Moreira en un estudio de Diamante.

La cantante explicó que el proyecto contó con el acompañamiento de Francisco Cuesta, a quien presentó como su padrino artístico.

Según relató, esa figura representa una persona que la acompaña, aconseja y orienta en su crecimiento musical.

Durante el programa, la joven también interpretó en vivo un fragmento de la canción y recibió el reconocimiento de la conductora por su desempeño.

El mensaje de Bernardita para quienes persiguen sus sueños

En otro momento de la entrevista, la cantante compartió una reflexión destinada a quienes desean comenzar un proyecto artístico o cumplir una meta personal.

“Los sueños se persiguen y hay que aprovechar las oportunidades de la vida”, expresó.

La adolescente recordó una enseñanza que recibió de una persona importante en su vida: “El tren pasa una sola vez y hay que aprovechar eso, no dejar pasar el tren y correrlo incluso si hace falta”.

La Tarde del Once - programa 13/10/26

No obstante, remarcó que también es necesario disfrutar cada etapa sin apresurarse. “Aprovechar las oportunidades que te da la vida y disfrutarlas, pero tampoco adelantarte a algo ni desesperarte”, aconsejó.

Finalmente, Bernardita sorprendió al revelar que, además de su vocación musical, le gustaría estudiar Psicología en el futuro. Destacó la importancia de la salud mental y aseguró que continuará explorando sus intereses mientras construye su camino artístico.