Declararon duelo en Urdinarrain tras la muerte de tres vecinos en choque sobre Ruta 39

La Municipalidad de Urdinarrain dispuso el cierre de sus dependencias por duelo tras la muerte de tres vecinos en el choque fatal ocurrido este martes sobre la Ruta Provincial 39, en cercanías de Rosario del Tala. A través de un comunicado oficial, el gobierno local expresó sus condolencias a las familias y confirmó que uno de los fallecidos era un chofer contratado por el municipio.

Las víctimas fueron identificadas como Franco Díaz, de 21 años; su madre, Jachy Arriola, de 53; y Leandro Perovich, de 35 años, quien conducía una Citroën Berlingo perteneciente al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain.

Franco Díaz y su madre, Jachy Arriola (archivo)

Los tres viajaban hacia Paraná para realizar controles médicos cuando protagonizaron un choque frontal con un camión que transportaba bolsas de cal. El siniestro ocurrió alrededor de las 4:50, a la altura del kilómetro 56 de la Ruta Provincial 39, frente al acceso al Jockey Club de Rosario del Tala.

El comunicado de la Municipalidad de Urdinarrain

A través de sus canales oficiales, el municipio manifestó su pesar por la tragedia que conmocionó a la comunidad.

“La Municipalidad de Urdinarrain expresa su profundo pesar ante el trágico accidente de tránsito que tuvo como consecuencia el fallecimiento de tres vecinos de nuestra ciudad”, señalaron.

Tragedia vial en Ruta Provincial 39.-

En el mismo comunicado, las autoridades expresaron su acompañamiento a los familiares de las víctimas.

“En este doloroso momento, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas involucradas en el hecho, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”, indicaron.

Además, confirmaron que entre las personas fallecidas se encontraba un chofer contratado por la administración municipal.

Cerraron las dependencias municipales por duelo

Ante la magnitud de lo ocurrido, el gobierno local resolvió mantener cerrada la Municipalidad por duelo, como expresión de pesar por la pérdida de los tres vecinos.

“Desde el Municipio, lamentamos profundamente esta pérdida que enluta a nuestra comunidad. Por este motivo, la Municipalidad permanecerá cerrada por duelo”, comunicaron oficialmente.

Tragedia vial en Ruta Provincial 39.-

Las autoridades también solicitaron prudencia y respeto en la difusión de información relacionada con las víctimas y las circunstancias del accidente.

“Solicitamos respeto y prudencia en el tratamiento y la difusión de la información, priorizando el cuidado y la intimidad de las familias que atraviesan este difícil momento”, expresaron.

El comunicado buscó acompañar a los allegados de las víctimas en medio del dolor generado por la tragedia vial.

Autoridades municipales se trasladaron al lugar del accidente

La Municipalidad informó que el secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Möhlinger, quien se encuentra a cargo de la Presidencia Municipal, se trasladó hasta el lugar del siniestro.

El funcionario acudió acompañado por el abogado municipal para ponerse a disposición de la fiscal de turno y brindar acompañamiento a las familias afectadas.

Tragedia vial en Ruta Provincial 39.-

La presencia de las autoridades estuvo vinculada también con la participación de un vehículo municipal en el accidente y el fallecimiento de uno de sus trabajadores.

Leandro Perovich se desempeñaba como chofer del área de Desarrollo Social y había sido asignado al traslado de Franco Díaz y su madre hacia la capital entrerriana.

Cómo ocurrió el choque fatal en Ruta 39

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a una Citroën Berlingo municipal y un camión Scania que transportaba bolsas de cal.

La principal hipótesis indica que el camión habría embestido a un caballo suelto sobre la calzada, lo que provocó que el conductor perdiera el control del transporte y terminara impactando frontalmente contra la camioneta.

Como consecuencia de la colisión, los tres ocupantes del vehículo municipal fallecieron en el lugar.

El camionero, un hombre de 53 años oriundo de Chajarí, fue rescatado de la cabina y trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde permanecía internado fuera de peligro.

Tres muertos en choque frontal entre un camión y una camioneta en Ruta 39

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laila Taleb, quien busca determinar las circunstancias del accidente y las eventuales responsabilidades.

El caballo también murió en el lugar y, según la información policial, no tenía una marca que permitiera identificar a su propietario.

La tragedia provocó una profunda conmoción en Urdinarrain, donde las autoridades municipales resolvieron suspender la atención en señal de duelo y acompañamiento a las familias.