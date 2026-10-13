Hallaron lingotes de oro escondidos en un inodoro: el secuestro supera los $1.200 millones

Prefectura realizó dos allanamientos en Santa Cruz y encontró cuatro lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro. Los operativos están vinculados con la investigación por la desaparición de un hombre.
La Prefectura Naval Argentina secuestró cuatro lingotes de oro, valuados junto con otros elementos incautados en más de 1.200 millones de pesos, durante dos allanamientos realizados en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación judicial por la desaparición de un hombre, ocurrida en diciembre de 2025.
El procedimiento fue informado oficialmente el viernes 9 de octubre y tuvo como principal resultado el descubrimiento de más de dos kilos y medio de oro, que estaban escondidos dentro del depósito de agua de un inodoro ubicado en un baño en desuso.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, con intervención del secretario Kevin Daniel Rearte. En total, siete personas fueron identificadas durante los procedimientos.
Encontraron cuatro lingotes de oro escondidos en un baño
Durante el primer allanamiento, los efectivos de Prefectura ingresaron a una vivienda donde identificaron a tres personas mayores de edad. Al inspeccionar las instalaciones, descubrieron cuatro lingotes de oro que pesaban más de 2,5 kilogramos, ocultos dentro de la mochila de un inodoro que se encontraba fuera de uso.
Además del oro, los investigadores secuestraron un automóvil, un equipo de grabación digital DVR, dos teléfonos celulares y 38 vainas. También incautaron tres sobres con muestras de hisopados realizados sobre una heladera y otros elementos considerados relevantes para la investigación.
En el segundo domicilio allanado, los uniformados identificaron a cuatro personas, entre ellas dos adultos y dos menores de edad. Allí se procedió al secuestro de otros dos teléfonos celulares que serán incorporados a las actuaciones judiciales.
Los allanamientos están relacionados con una desaparición
La investigación que permitió concretar los procedimientos está directamente vinculada con la desaparición de un hombre registrada el 7 de diciembre de 2025 en Caleta Olivia.
Según informó Prefectura Naval Argentina, desde el 6 de mayo de 2026 las tareas investigativas quedaron formalmente a cargo de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de esa fuerza federal.
Como parte de las pesquisas, ya se habían realizado otros procedimientos durante agosto y septiembre, que permitieron avanzar en la recolección de información y elementos de interés para la causa.
Luego de los allanamientos, el magistrado interviniente dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados y ordenó que las personas identificadas quedaran supeditadas a la investigación.
El material incautado será analizado en el marco de las actuaciones judiciales, con el objetivo de determinar su posible vinculación con la desaparición investigada.
Hasta el momento, las autoridades no informaron públicamente la procedencia de los lingotes ni las circunstancias en las que llegaron al inmueble donde fueron encontrados.