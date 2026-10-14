La II Brigada Blindada celebró sus 90 años y estrenó uniformes históricos para su banda

La II Brigada Blindada “General Justo José de Urquiza” celebró este miércoles en Paraná el 90.º aniversario de la creación de su comando. La ceremonia contó con la presencia del gobernador e incluyó la presentación de nuevos uniformes históricos para la banda militar.

El aniversario recordó una trayectoria que comenzó en Concordia en 1936, cuando se fundó el comando de la Segunda División de Caballería. Posteriormente, la estructura se transformó y trasladó su sede a la capital entrerriana.

En diálogo con Elonce, el general de brigada Francisco José Cajal expresó su satisfacción por la celebración. “Son 90 años de historia, de rica historia, tanto de adiestramiento operacional como también de apoyo a la comunidad ante emergencias”, señaló.

De la caballería a las unidades blindadas

Cajal repasó los cambios que atravesó la institución desde su creación. “Pasamos de los caballos a los tanques”, resumió al describir la evolución que acompañó el traslado del comando de Concordia a Paraná.

El jefe militar vinculó esa trayectoria con el legado de la caballería entrerriana y su participación en la historia nacional. En particular, mencionó a los jinetes de Urquiza y su actuación en la batalla de Caseros.

“Nosotros nos consideramos herederos de esa caballería”, afirmó. Ese vínculo histórico fue también el fundamento de la decisión de incorporar una vestimenta de época a las ceremonias de la II Brigada Blindada.

La banda estrenó su uniforme histórico

Durante el acto, la banda realizó su primera formación con el uniforme histórico de la caballería entrerriana. Cajal explicó que la iniciativa era un proyecto que buscaban concretar desde hacía tiempo.

“Gracias a la Gobernación pudimos vestir a la banda y a nuestra bandera con el uniforme histórico de la caballería entrerriana”, indicó. La confección estuvo a cargo de los talleres de la Policía de Entre Ríos.

El general confirmó que la nueva vestimenta será utilizada en las próximas ceremonias. “Para mantener ese legado histórico creemos que era necesario seguir vistiendo el uniforme de esa época”, sostuvo.

Preparación para asistir ante las inundaciones

Consultado sobre la relación con la comunidad, Cajal remarcó: “Somos parte de la sociedad, somos ciudadanos con uniformes”. Explicó que la tarea principal de la fuerza es el adiestramiento para operaciones militares, aunque dispone de capacidades para intervenir ante catástrofes.

En ese contexto, informó que las unidades ubicadas sobre las riberas del Paraná y del Uruguay se encuentran en “máximo alistamiento”, tanto en personal como en medios, para brindar asistencia ante las inundaciones.

Cajal describió esa función de apoyo con una expresión que identificó con la II Brigada Blindada y el Ejército: “Un brazo fuerte, pero también una mano amiga”. Señaló que la preparación permite responder cuando la comunidad necesita auxilio.