Aumento para las Fuerzas Armadas en octubre de 2026: cuánto cobra cada rango con la nueva escala

El aumento para las Fuerzas Armadas en octubre de 2026 establece nuevos haberes para oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. Los salarios van desde $797.085 hasta $3.668.649, según la jerarquía. El esquema de incrementos continuará hasta diciembre.
El aumento para las Fuerzas Armadas en octubre de 2026 ya se encuentra vigente y alcanza al personal del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea. La actualización salarial fue establecida por el Gobierno nacional y contempla nuevos importes mensuales para cada grado jerárquico, desde los máximos cargos de conducción hasta los soldados voluntarios.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 44/2026, publicada el 1 de septiembre en el Boletín Oficial por los ministerios de Economía y Defensa. La normativa estableció una actualización progresiva de los haberes, con escalas diferenciadas para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
De acuerdo con los valores previstos para octubre, los salarios básicos mensuales van desde $797.085 para voluntarios de segunda y marineros de segunda hasta $3.668.649 para tenientes generales, almirantes y brigadieres generales. Los importes pueden variar según los adicionales y suplementos que correspondan a cada integrante.
Cuánto cobran los oficiales de las Fuerzas Armadas en octubre
Los oficiales superiores perciben los haberes más elevados dentro de la estructura militar. La escala establece diferentes remuneraciones según el grado alcanzado y su equivalencia entre las tres fuerzas.
Teniente general, almirante y brigadier general: $3.668.649.
General de división, vicealmirante y brigadier mayor: $3.271.629.
General de brigada, contraalmirante y brigadier: $2.980.776.
Coronel, capitán de navío y comodoro: $2.610.898.
Teniente coronel, capitán de fragata y vicecomodoro: $2.270.050.
Mayor y capitán de corbeta: $1.788.420.
Capitán y teniente de navío: $1.481.167.
Teniente primero, teniente de fragata y primer teniente: $1.317.411.
Teniente y teniente de corbeta: $1.187.690.
Subteniente, guardiamarina y alférez: $1.075.659.
Los montos corresponden a los haberes mensuales fijados para octubre y constituyen la referencia salarial para cada jerarquía.
Escala salarial para suboficiales y soldados voluntarios
El incremento también alcanza a los suboficiales, que desempeñan funciones operativas, técnicas, administrativas y de conducción dentro de las distintas unidades militares.
Los importes establecidos para octubre son los siguientes:
Suboficial mayor: $1.834.321.
Suboficial principal: $1.626.169.
Sargento ayudante, suboficial primero y suboficial ayudante: $1.441.621.
Sargento primero, suboficial segundo y suboficial auxiliar: $1.268.067.
Sargento y cabo principal: $1.138.435.
Cabo primero: $1.021.681.
Cabo y cabo segundo: $945.624.
Voluntario de primera y marinero de primera: $861.334.
Voluntario de segunda y marinero de segunda: $797.085.
De esta manera, los suboficiales mayores tendrán un haber mensual de $1.834.321, mientras que los soldados voluntarios y marineros percibirán entre $797.085 y $861.334, según su grado.
Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales
La Resolución Conjunta 44/2026 también contempla una actualización salarial para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, con valores diferenciados según las funciones y jerarquías, detalló Iprofesional.
Los haberes correspondientes a octubre de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:
Comisario inspector: $1.130.908.
Comisario: $1.085.492.
Subcomisario: $1.009.662.
Oficial principal: $880.560.
Oficial inspector: $801.060.
Oficial subinspector: $669.970.
Oficial ayudante: $554.953.
Oficial subayudante: $488.078.
Subescribiente: $796.940.
Sargento primero: $602.061.
Sargento: $576.935.
Cabo: $462.619.
Agente de primera: $447.159.
Agente de segunda: $439.922.
En esta escala, el haber más elevado corresponde al comisario inspector, con $1.130.908, mientras que el agente de segunda percibe un mínimo de $439.922 mensuales.