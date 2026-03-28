Se realizó la tercera travesía acuática “Bichito de Luz” en el río Paraná: participaron 45 nadadores

45 nadadores participaron de la travesía nocturnas en aguas del Paraná

Este sábado por la tarde se llevó adelante la tercera travesía acuática “Bichito de Luz”, en el río Paraná. Los nadadores se concentraron en las playas del CAE.

En relación a la actividad deportiva, la organizadora de la travesía, Viviana Paiva, dialogó con Elonce y subrayó la expectativa que los participantes tuvieron desde el principio. “Los nadadores han venido en tiempo y en forma, son 45, provenientes de diferentes lugares”, informó.

Viviana Paiva

Los deportistas tienen entre 9 y 70 años y el recorrido implicó 2,500 metros, con largada desde el Balneario Thompson hasta la zona de bajada de lancha de la playa del Club Estudiantes.

Los nadadores se convirtieron en bichitos de luz

Tal como su denominación lo demuestra, durante la travesía los nadadores llevaron iluminación LED, con tres luces. “Una de ellas va ubicada en su torpedo o en la bolla de seguridad, en las embarcaciones y los acompañantes que lo hacen en tabla, en canoas y en lanchas de motor, con su propia luminaria también”, explicó Paiva.

Asimismo, comentó que los nadadores se convirtieron en una especie de arbolito de Navidad, ya que usaron las luces en el cuerpo “para que sean visibles” en el agua. La organizadora comentó que muchos deportistas participaron por primera vez en la travesía.

Los organizadores celebraron las condiciones climáticas que acompañaron la jornada de este sábado. “Fuimos a misa de sanación a pedir que todo salga bien”, reveló.

La palabra de los nadadores tras alcanzar la meta

“Unir la satisfacción del deporte, lograr este recorrido y compartirlo y verlos tan compactos, disfrutando es poético”, señaló Paiva una vez concluida la travesía.

La premiación fue general, tanto para varones como para mujeres y hubo una distinción especial, “porque hubo nadadores especiales también”, dijo.

Sergio Guevara, nadador paranaense, habló sobre su experiencia ante Elonce y destacó que fue “hermosa”. “Es una experiencia muy linda, nadar por primera vez de noche. Estoy muy contento por este logro y por todo lo que esto implica”, enfatizó.

Ana, Soraya y Agostina, de San Francisco, Córdoba, componen un grupo del Club San Isidro que llegó a Paraná para la travesía. “En San Francisco son solo piletas, acá es río. Es todo nuevo para nosotros”, contó Ana.

“Al ser de noche da un poco de incertidumbre, pero después disfrutás del agua, que es lo que nos apasiona”, señaló Soraya. “El año que viene volveremos”, agregó.

Otra de las nadadoras, Florencia, del Club Atlético Talleres, afirmó que fue una experiencia “espectacular” ya que fue la primera vez que participa de la natación nocturna.

Uno de los nadadores más pequeños, Ignacio, contó que es la primera vez que participa de la actividad “Bichito de Luz”. “Vine con mi papá y mi hermano, voy a participar de nuevo”, indicó.

Emma, una nadadora adolescente del Club Ciclista de Paraná, señaló que es una “experiencia espectacular”. El papá de ambos señaló que “siempre” van a nadar y que “es un equipo bárbaro, tenemos una gran confianza en Viviana”.

Los participantes agradecieron a Prefectura Naval por la asistencia.

María Gandulfo, una de las nadadoras, señaló que también es la primera vez que participa en la travesía nocturna “Bichito de Luz”. “La idea es disfrutar el río que es tan lindo. Por suerte el clima acompañó”, aseguró.

La mujer destacó que la iniciativa es convocante y atrae deportistas de Santa Fe.

Nadadores se acreditaron para la maratón acuática "bichito de luz"

“Estoy emocionado, es un evento espectacular, es casi único, muy agradable y motivador. Para la ciudad alienta y hay mucha gente que ha venido de distintos lugares y es hermoso poder contribuir”, agregó otro participante, que también compitió por primera vez en la travesía.

Sobre la iluminación LED que cada nadador llevó en su cuerpo, el hombre opinó: “Es una característica muy particular y realmente está muy bien brindado el nombre “Bichito de Luz””.

Por otro lado, otro de los atletas expresó su alegría por participar por primera vez en la travesía nocturna y la segunda nadando en el río. “Nos acompaña gente en embarcaciones, en tablas, fue una linda experiencia”, indicó.

El hombre contó que un amigo le sugirió inscribirse en la travesía y así se animó a participar, a pesar del desafío que implica hacerlo de noche en aguas del río.