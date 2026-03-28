Se desarrolla una jornada de Newcom en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Newcom reunió a equipos en Paraná en una jornada que promueve deporte, inclusión y salud para adultos mayores.
El Newcom, una adaptación del vóleibol diseñada para personas mayores, volvió a ser protagonista en Paraná con una convocatoria que reunió a múltiples equipos en una jornada marcada por el entusiasmo y la participación. El encuentro, que se desarrolla en el Club Avenida Ejército, congrega a delegaciones locales y visitantes en una propuesta que pone en valor el deporte como herramienta de integración.
La actividad, que comenzó a las 10 de este sábado y se extenderá hasta la tarde, cuenta con la presencia de equipos provenientes de Diamante y del club Regatas de Santa Fe, además de conjuntos locales. En total, participan ocho equipos en una jornada intensa que finalizará alrededor de las 17.
“Estamos acá en el marco del Mes de la Mujer. Estaba programado para la semana pasada, pero por las condiciones climáticas no se pudo realizar”, señaló Carlos Albornoz, dt de Yagureté.
Un deporte en crecimiento constante
El desarrollo de este deporte en la región ha sido sostenido y creciente, con cada vez más participantes que se suman a la disciplina. Referentes destacaron el impacto positivo que genera en la comunidad, especialmente en adultos mayores.
“En el 2008 hice el reglamento de Newcom para adultos mayores y empezamos ocho. Hoy en día ha superado infinitamente el número de participantes, tanto en la Argentina como en Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. Recientemente estuve en Chile, donde me hicieron un homenaje, y ya me invitaron a que dicte cursos en Perú. Estoy contento de que esto cada vez se haga más grande”, expresó Emilio “Bocha” Bertozzi.
Además, se remarcó el valor del deporte como motor de cambio en la vida cotidiana. “Antes estábamos sentados, íbamos a la plaza. Ahora estamos haciendo un deporte”.
La convocatoria también reflejó una fuerte participación femenina, en el marco del mes de la mujer, con equipos integrados por jugadoras de distintas edades.
Inclusión, salud y comunidad
Desde la organización destacaron que el Newcom no solo promueve la actividad física, sino también la integración social. “Estamos por hacer otra convocatoria masculina únicamente”, adelantaron.
Las jugadoras también compartieron su experiencia en este deporte. “Soy Liliana y este juego con Yaguareté. Es un deporte muy lindo y muy recreativo, ayuda mucho a la gente grande, así que tienen que sumarse más equipo y hacer mucho recreativo”.
En cuanto al impacto en la vida cotidiana, remarcaron: “Es una incorporación que tenemos a nuestras vidas, nos hace bien. Le damos mucha importancia a esto”.