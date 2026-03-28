Bombazo en el Millonario: Tobías Ramírez es nuevo jugador de River

En plena fecha FIFA, mientras la atención se centra en el duelo de la Selección Argentina con Mauritania, River sorprendió con la incorporación de Tobías Ramírez, defensor central de 19 años proveniente de Argentinos Juniors, en un fichaje que genera expectativa por su proyección y juventud.

Un refuerzo inesperado en plena temporada

El defensor, que fue una de las figuras de la Selección Argentina en el reciente Mundial Sub 20, llega a Núñez luego de disputarse las primeras doce fechas del Torneo Apertura. Desde River aseguran que el monto a pagar será de 3.5 millones de dólares por el 80% del pase, mientras que en Argentinos Juniors sostienen que el valor sería de 5 millones por la misma porción.

La dirigencia de Stefano Di Carlo habría gestionado una excepción tras la venta de Matías Galarza Fonda, lo que permitirá que Ramírez se sume al plantel la próxima semana. Con solo 19 años, se trata de un zaguero con gran proyección y potencial económico para ambas instituciones.

Ramírez ya jugó 31 partidos en primera con Argentinos Juniors en 2023, a los 17 años, y pese a que su participación esta temporada se vio reducida a dos encuentros tras superar un desgarro miofascial, sigue siendo uno de los prospectos defensivos más interesantes del fútbol argentino.

Proyección y contrato a largo plazo

El contrato del joven defensor se extenderá hasta diciembre de 2029, lo que asegura estabilidad para el jugador y posibilidad de desarrollo dentro del equipo dirigido por River Plate. Su corta edad y la experiencia internacional con la Sub 20 lo posicionan como una pieza clave de cara al futuro.

El fichaje también refleja la estrategia del club de Núñez de invertir en juveniles con proyección económica y deportiva, apuntando a reforzar el plantel sin comprometer la planificación financiera.

Con su llegada, River suma un defensor con velocidad, técnica y capacidad de liderazgo en la zona central, mientras se prepara para continuar la temporada del Torneo Apertura y los compromisos internacionales.