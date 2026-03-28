Patronato extiende la venta de entradas neutrales para el duelo ante Colón

El Club Atlético Patronato informó que se mantiene la venta de un remanente de entradas neutrales para el partido frente a Colón, que se disputará este domingo a las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en Paraná, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Desde la institución precisaron que las localidades disponibles podrán adquirirse únicamente de manera presencial en la Secretaría del club, ubicada en calle Grella 874, y que el expendio se extenderá hasta este sábado a las 18 horas.

Asimismo, reiteraron que no habrá venta de entradas el día del partido, por lo que los interesados deberán asegurarse su ticket con anticipación.

Cómo se desarrolla la venta

La comercialización de entradas había comenzado el miércoles 25 de marzo y continuó en los días posteriores en distintos horarios. En esta instancia, se habilitó un remanente final para el público neutral, que podrá acceder al encuentro entre el conjunto entrerriano y el equipo santafesino.

El valor de cada entrada fue fijado en $70.000 y la compra solo puede realizarse en la sede del club, sin modalidad online.

Desde Patronato recordaron que la venta es exclusivamente presencial y remarcaron la importancia de adquirir los tickets con anticipación, debido a la alta demanda que genera el encuentro.

Ubicación y cupo

El club había sido autorizado a vender un total de 1500 entradas para público neutral, que será ubicado en la tribuna de calle Ayacucho. Este sector estará destinado principalmente a los simpatizantes visitantes que deseen asistir al partido.

El duelo entre Patronato y Colón se jugará este domingo a las 16 horas en el estadio Grella, en el marco de la fecha 7 del campeonato de la Primera Nacional, en un encuentro que genera gran expectativa entre ambas parcialidades. Elonce.com