Detallaron cómo será el operativo de seguridad para el partido de Patronato contra Colón

El partido entre Patronato y Colón, que se disputará el próximo domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, tendrá una particularidad que lo diferencia de encuentros anteriores: la presencia de público neutral. En ese marco, autoridades policiales y dirigentes del club mantuvieron una reunión para coordinar el operativo de seguridad que acompañará el evento.

La organización del encuentro implicó varios días de planificación y definiciones, especialmente en torno a la presencia de hinchas que no estarán identificados formalmente como visitantes. Según se explicó, la decisión de habilitar público neutral surgió tras distintas instancias de evaluación junto a las fuerzas de seguridad.

Durante el encuentro, del que participaron autoridades policiales y representantes de Patronato, se detallaron los principales lineamientos del dispositivo que se implementará el día del partido, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

Un operativo con anillos de seguridad y control desde el túnel

El dispositivo previsto contará con un importante despliegue policial. Según detalló a Elonce, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, “es un dispositivo que va a congregar 300 efectivos policiales”, distribuidos en distintos anillos de seguridad que abarcarán tanto el estadio como sus alrededores y accesos a la ciudad.

El funcionario indicó que los controles comenzarán desde el túnel subfluvial. “Tenemos una coordinación con la policía de la provincia de Santa Fe”, explicó, al tiempo que subrayó que se trabajará también en ingresos, estacionamientos y circulación de personas.

Reunión por el operativo Patronato contra Colón. Foto: Elonce.

Además, manifestó: “Tenemos los cadetes que van a participar en Tribuna Segura para controlar el acceso de los participantes”.

Desde la fuerza señalaron que el encuentro de Patronato demandará un esquema específico debido a la presencia de público neutral, lo que implica un control diferenciado respecto a partidos habituales.

Ingreso diferenciado y requisitos para el público neutral

Por su parte, el jefe de la Departamental Paraná, Hernán Góngora, explicó cómo será el ingreso al estadio. “A partir de las 10 de la mañana ya se empieza a trabajar en los distintos lugares de lo que comprende este evento”, indicó.

Asimismo, confirmó que habrá controles en distintos puntos. “Va a estar personal afectado en el túnel subfluvial para realizar un control de todas las personas que puedan ingresar hacia el evento”, sostuvo.

Reunión por el operativo Patronato contra Colón. Foto: Elonce.

En relación al público neutral, aclaró que no podrán identificarse con ningún equipo. “El público neutral no puede traer ningún tipo de remeras o banderas que puedan identificarlo”, expresó.

También remarcó la importancia de la documentación. “Todas las personas que vengan a participar de este evento van a tener que hacerlo con la entrada en mano y obviamente con el DNI”, señaló en referencia al partido de Patronato.

Organización del club y expectativa por el evento

Desde la dirigencia, José Menghi destacó el trabajo conjunto con las autoridades. “Estamos acá junto con la policía viendo todos los detalles para que sea esto el puntapié inicial de muchos públicos neutrales más”, afirmó.

Además, indicó que el objetivo es que el espectáculo se desarrolle con normalidad. “Poner el club a disposición para que la gente pueda venir y disfrutar un buen espectáculo, que es lo que todos queremos”, expresó el dirigente de Patronato.

En cuanto a la venta de entradas, precisó que ya se encuentra en marcha para el público neutral. “La venta de entradas para el público neutral comenzó el día de ayer, sigue hoy, mañana y el sábado va a estar abierta la boletería”, detalló.

Finalmente, el jefe de Operaciones, Jorge Pérez, explicó la distribución de accesos. “Para el público local va a tener los mismos lugares de acceso de todos los fines de semana”, mientras que “para la parcialidad neutral los accesos van a estar dados por el corredor de Ayacucho, Churruarín y Almirante Brown”.