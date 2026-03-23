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Confirmaron que Patronato podrá recibir público neutral ante el partido contra Colón

“El Club fue autorizado a vender 1500 entradas para público neutral, el cual será ubicado en la tribuna de calle Ayacucho”, comunicaron desde la entidad deportiva. Los detalles sobre los días y horarios en los que podrán adquirirse los tickets.

23 de Marzo de 2026
Club Atlético Patronato
Club Atlético Patronato Foto: archivo

“El Club fue autorizado a vender 1500 entradas para público neutral, el cual será ubicado en la tribuna de calle Ayacucho”, comunicaron desde la entidad deportiva. Los detalles sobre los días y horarios en los que podrán adquirirse los tickets.

El Club Atlético Patronato, a través de su Comisión Directiva, informó que el Estadio Presbítero Bartolomé Grella fue habilitado por el Ministerio provincial de Seguridad y la Policía de Entre Ríos a recibir público neutral para el próximo domingo 29 a las 16 horas ante Colón, en el marco de la fecha 7 de la Primera Nacional.

 

“El Club fue autorizado a vender 1500 entradas para público neutral, el cual será ubicado en la tribuna de calle Ayacucho”, comunicaron desde la entidad deportiva.

 

Según se indicó, estas entradas tendrán un valor de $70.000 y se podrán adquirir únicamente de manera presencial en la Secretaría del Club (Grella 874) en los siguientes días y horarios: miércoles de 14 a 19 horas; jueves y viernes de 9 a 19 horas; y el sábado de 8:30 a 12:30 horas.

 

En tanto, se aclaró que el domingo no habrá venta de entradas.

 

Cabe recordar que Patronato recibirá a Colón el domingo por la fecha 7 de la Primera Nacional, a partir de las 16, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

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