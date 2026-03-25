Patronato recibe a Colón: hoy comienza la venta de entradas para los visitantes

El Club Atlético Patronato inició este miércoles 25 de marzo la venta de entradas destinadas al público visitante para el partido frente a Colón, que se disputará el domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El expendio se realiza únicamente de manera presencial en la Secretaría del club, ubicada en calle Grella 874, y corresponde a las localidades habilitadas para el público neutral en el marco de la fecha 7 de la Primera Nacional.

Desde la institución remarcaron que no habrá venta el día del encuentro, por lo que quienes deseen asistir deberán adquirir su ticket de forma anticipada.

Días, horarios y precio de las entradas

Según lo informado por Patronato, la venta comenzó este miércoles de 14 a 19 horas y continuará el jueves y viernes en el horario de 9 a 19.

Las entradas se venderán exclusivamente de manera presencial.

El sábado será la última oportunidad para adquirir entradas, con atención de 8:30 a 12:30, mientras que el domingo no habrá expendio.

El valor de cada entrada fue fijado en $70.000 y solo podrá abonarse en la sede del club, sin modalidad online.

Cupo y ubicación para visitantes

El club fue autorizado a vender un total de 1500 entradas para público neutral, que será ubicado en la tribuna de calle Ayacucho.

Este sector estará destinado a los simpatizantes visitantes que quieran presenciar el encuentro entre Patronato y Colón en Paraná.

El partido se jugará el domingo 29 de marzo a las 16 horas en el estadio Grella, en un duelo correspondiente a una nueva fecha del campeonato de la Primera Nacional.