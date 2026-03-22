Patronato: voces del triunfo y el análisis tras el 2-0 ante Colegiales

Patronato consiguió una victoria fundamental en la Primera Nacional tras imponerse 2-0 ante Colegiales, y luego del encuentro, varios de sus protagonistas coincidieron en destacar la solidez del equipo y la importancia de haber cortado la racha negativa. El triunfo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella dejó sensaciones positivas en el plantel, que ahora busca consolidar su recuperación.

Uno de los primeros en analizar el partido fue Franco Soldano, quien realizó un balance detallado del rendimiento colectivo. “La verdad que vi bien al equipo. Fue un triunfo sólido que lo justificamos de principio a fin. Si bien fuimos de menos a más, creo que nos hicimos cargo del partido, sabíamos lo que podía llegar a proponerse como un partido de lucha. Una vez que lo destrabamos con el penal justificamos la ventaja y con el segundo gol nos hicimos cargo del partido”, señaló.

El delantero también se refirió al contexto previo, marcado por resultados adversos, y explicó las razones detrás del cambio de rumbo. “Creo que era la ansiedad de ganar que otra cosa. Creo que veníamos progresando en el rendimiento, pero en el partido con Quilmes fue un golpe que no esperábamos porque fue un resultado abultado para mí gusto por lo que fue el trámite del partido. Sabíamos que hoy teníamos una responsabilidad doble. Lo tomamos de esa manera y creo que fuimos justos ganadores”.

Un equipo que crece desde la competencia interna

En relación a su rol dentro del equipo, Soldano destacó la competencia interna como un factor positivo. “Son circunstancias que se van dando en los partidos. Estamos todos en una sana competencia, creo que es algo bueno del plantel y estamos recuperando jugadores. Hoy jugó Tomi, que lo necesitamos. Son distintas características las del ‘Tanque’ que las de Renzo. Creo que es lo bueno de la competencia y se lo tenemos que hacer difícil al entrenador para que juegue el que esté mejor”.

Pensando en lo que viene, el atacante anticipó un duelo exigente. “Es un lindo partido. Es una categoría tan pareja que no te da respiro. Teníamos un fixture extremadamente complejo, fuimos a la cancha de San Martín de Tucumán, Atlanta y Quilmes. Son todos rivales importantes de la categoría. Ahora tenemos la chance de ganar de local y trabajar tranquilo en la semana para preparar el partido que va a ser un lindo parámetro porque va a ser uno de los candidatos”.

Franco Soldano. Foto: Elonce.

Por su parte, el arquero y capitán Alan Sosa también remarcó la importancia del triunfo, tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico. “Necesitábamos una victoria y puertas para adentro lo deseábamos mucho. Por fin se nos dio y lo hicimos con autoridad porque a veces ganas y no lo haces de buena manera o te vas a casa un poco preocupado por la manera en qué jugamos. Hoy merecíamos ganar y lo hicimos con altura”.

Solidez, confianza y respuesta del equipo

Sosa hizo hincapié en uno de los aspectos que el equipo logró corregir respecto a partidos anteriores: la solidez defensiva. “Nosotros nos debíamos la solidez que mostramos hoy y que mostramos en Atlanta, que no mostramos en Quilmes. Era una cuota que teníamos pendiente y queríamos ganar para que la gente se vaya tranquila a la casa y confíe en que este equipo no lo va a dejar a pata”, sostuvo.

El capitán también valoró la actitud del equipo frente a un rival complejo. “Sabíamos que enfrentábamos a un rival muy difícil, que se cierra muy bien atrás, que tiene buenas líneas, un gran arquero. El primer gol nos dio mucha confianza y ahí lo fuimos a atacar por todos lados”, resaltó.

Alan Sosa. Foto: Elonce.

En ese sentido, dejó una reflexión sobre la categoría: “En estos partidos de esta categoría el que hace el gol gana o el que menos se equivoca gana. Estuvimos sólidos y nos vamos contentos a casa. Tenemos una semana dura por delante, se viene un gran rival y lo importante es que volvemos a jugar en casa. Queremos lograr una fortaleza en el Grella y ojalá el fin de semana tengamos una gran presentación”.

Reynaga y el valor del primer gol

El autor del primer tanto, Renzo Reynaga, también compartió su satisfacción tras el encuentro. “Venimos laburando bastante en los penales en las prácticas y justo ayer hablaba con el técnico que si había un penal lo pateaba yo y le dije que sí. Fui a preguntarle a Franco (Soldano) porque es buen ejecutante. Confío mucho en él y él confía en mí”.

Renzo Reynaga. Foto: Elonce.

El delantero explicó además las dificultades que presentó el partido desde lo táctico. “Fue mucho más del que esperábamos. La idea era tratar de encontrar a Araujo atrás de los volantes. Costó muchísimo, no lo pudimos encontrar muchísimo, sí atrás de la segunda pelota. Tuvimos que laburar muchísimo con Franco arriba”.

Pensando en lo que viene, Reynaga ya puso el foco en el próximo compromiso. “Ahora vamos a descansar y, a partir de mañana, vamos a pensar en la final del domingo”, afirmó, en referencia al duelo ante Colón, que genera gran expectativa en los hinchas.

Esfuerzo, regreso y objetivos

Marcos Enrique. Foto: Elonce.

Otro de los jugadores destacados fue Marcos Enrique, quien valoró tanto el triunfo como su rendimiento personal. “Terminé acalambrado, pero se notó que hace bastante tiempo no jugaba los 90 minutos. Di lo mejor que tenía y salió bien. Estoy contento por el triunfo”.

El mediocampista también se refirió a sus oportunidades de gol y al objetivo colectivo. “Lo importante es que se ganó, se sumó de a tres y esperemos que este sea el puntapié para empezar a trepar en la tabla”.