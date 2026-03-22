“Fue un triunfo importante y merecido”, destacó Forestello de la actuación de Patronato

Patronato ganó un importante encuentro en condición de local y su entrenador, Rubén Darío Forestello, analizó con profundidad el rendimiento del equipo tras el 2-0 frente a Colegiales en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en Paraná. El triunfo le permitió al conjunto entrerriano recuperar confianza y encarar la semana con mayor tranquilidad.

En primera instancia, el DT se refirió a la planificación del encuentro y a las dificultades que preveía en el desarrollo del juego. “Pensamos un partido difícil, donde el rival iba a apostar al contragolpe desde el orden. Lo hizo en Jujuy y también en la cancha de Midland. Jugó con un 5-4-1 y en el segundo tiempo hizo 5-3-2-. Hemos controlado toda la parte interna y creo que hemos acertado en las características de los chicos que hemos puesto arriba, en el medio y en el lateral volante. Hemos mejorado en parte en seguridad y los chicos entendieron que si íbamos con aceleración íbamos a aprovechar los espacios”, sostuvo a Elonce en primera instancia.

El análisis del entrenador dejó en claro que el equipo supo interpretar correctamente las distintas fases del partido, adaptándose a los planteos defensivos del rival y encontrando los momentos adecuados para golpear.

Un triunfo trabajado y en los momentos justos

Forestello remarcó que el equipo fue de menor a mayor en su rendimiento y logró concretar las oportunidades en instantes clave del partido. “Hemos planteado un partido de menor a mayor e hicimos los goles en los momentos justos”, afirmó el DT.

Además, dejó en claro que su principal objetivo siempre es sumar de a tres, aunque reconoció que el contexto del equipo genera distintas expectativas. En ese sentido, expresó que su único objetivo “es ganar” y que “tiene la expectativa diferente a la que estábamos causando en este momento”.

Foto: Elonce.

El entrenador también hizo referencia a la importancia de este triunfo en relación a encuentros anteriores, destacando que el equipo venía mostrando señales positivas que no siempre se traducían en resultados.

La importancia de la confianza y el respaldo del hincha

En otro tramo de su análisis, Forestello recordó que el triunfo era algo esperado desde fechas anteriores. “El triunfo debía llegar como corresponde, lo esperábamos ante Gimnasia y Tiro y no hoy. Hoy ya es la consecuencia de lo que contra Gimnasia y Tiro se debería continuar. Me alegro porque los chicos estuvieron tranquilos, lo resolvieron muy bien y en ningún momento se desesperaron”, manifestó.

El DT también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas que acompañaron al equipo en el estadio, destacando su comportamiento durante el desarrollo del partido. “Agradezco al hincha que en ningún momento se desesperaron y no estuvo tan incisiva sobre la mala predisposición. Todo lo contrario, se predispuso muy bien. Estuvimos tranquilos desde todo lugar. Esa situación es la que les permitió a los chicos saber que tenían tiempo para ganar el partido. Fue un triunfo importante y merecido porque no nos causaron inconvenientes. Nos da la oportunidad de tener una semana tranquila y enfocarnos en un partido importante, sabiendo que vamos a jugar un partido más cercano a la provincia que tiene la expectativa de ir por todo”.

Solidez defensiva como punto clave

Finalmente, Forestello puso en valor el trabajo defensivo del equipo, un aspecto que consideró fundamental para sostener el resultado sin sobresaltos. En ese sentido, destacó especialmente la labor del doble cinco conformado por Marcos Enrique y Federico Bravo, así como también el desempeño de los stoppers.