Suspendieron competencia de aguas abiertas en Concordia por presencia de verdín

La organización decidió cancelar la prueba prevista en el camping Las Palmeras debido a condiciones del agua que podrían afectar la salud de los participantes.
La fecha del Campeonato Entrerriano de Natación en Aguas Abiertas 2026 que se iba a realizar este sábado en el camping Las Palmeras, de Concordia, fue suspendida luego de detectarse la presencia de verdín en el lago donde iba a desarrollarse la competencia.
Según informaron desde la organización, la decisión se tomó de manera preventiva ante el riesgo sanitario que implicaba el estado del agua. La acumulación de verdín vuelve inapropiado el uso del espejo de agua para actividades deportivas.
“Resolvimos suspenderlo por la presencia de verdín en las aguas del lago, que hacen inapropiado o poco apropiado la utilización del espejo de agua”, indicaron en el comunicado.
Prioridad en la salud de los participantes
Los organizadores señalaron que la medida se adoptó en un contexto de urgencia, priorizando la integridad de los nadadores y asistentes.
“Hace bastante tiempo que veníamos trabajando con esto, pero la naturaleza se nos cruzó y realmente no podemos arriesgar la salud de nadie por hacer un evento deportivo”, expresaron.
Además, remarcaron que, si bien la cancelación genera inconvenientes, la seguridad fue el factor determinante para no avanzar con la competencia.
Posible reprogramación
Respecto a una nueva fecha, desde la organización indicaron que aún no está definido si el campeonato será reprogramado.
“Seguramente se reprogramará o no, pero en estas condiciones no lo vamos a hacer”, aclararon.
El fenómeno del verdín, frecuente en espejos de agua durante determinadas condiciones climáticas, puede generar efectos nocivos para la salud, motivo por el cual se recomendó evitar el contacto con el agua afectada.