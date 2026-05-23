Gustavo Piérola continuará como presidente de Echagüe: "Ser reelectos significa que hicimos las cosas bien"

La lista oficialista “Sentimiento Azul y Negro”, encabezada por Gustavo Piérola, se impuso este sábado en las elecciones desarrolladas en el Atlético Echagüe Club, en una jornada institucional que contó con una importante concurrencia de socios y se llevó adelante con total normalidad y tranquilidad. El recuento dispuso la obtención de 217 votos para la Lista 94 “Sentimiento Azul y Negro”, mientras que la Lista 11 “ADN Azul y Negro” logró 107 votos.

De esta manera, Piérola continuará al frente de la institución paranaense por un nuevo período de dos años, tras el acto eleccionario realizado en el Salón Affinis, luego de la Asamblea General Ordinaria desarrollada durante la mañana en la sede social de calle 25 de Mayo.

La comisión directiva

“Estamos muy contentos porque la participación a la asamblea fue un acto normal, contentos porque se terminó todo en orden”, sostuvo en diálogo con Elonce.

“Ser reelecto significa que hemos hecho las cosas bien en estos dos años, hemos tratado de arreglar el club entero y cambiar la política institucional, de subcomisiones, de padres y madres, de colaboración y puertas abiertas, y arreglar el club entero”, aseveró Piérola.

Y refirió: “Somos reelectos y con ganas de seguir una gestión más con todos los proyectos e ideas que tenemos y esperemos que todos los socios y socias, y la otra lista, nos siga acompañando en el club”.

El club tiene alrededor de 2.500 socios y aproximadamente 300 votaron este sábado, de un total de 700 que están en condiciones de sufragar.

Además, recordó las obras de infraestructura realizadas estos últimos meses. “Lo venimos arreglando entero (al club) y en esta segunda etapa pretendemos hacer obras importantes por eso invitamos a los socios a colaborar con eso”, agregó.

La plaza de básquet

Piérola mencionó que hace dos años dejaron de participar en la plaza de básquet que estaba en alianza con Rocamora. “Se terminó la alianza y la propuesta de venta sigue vigente. En estos dos años hemos intentado que socios se acerquen para buscar recursos. No ha sido así por la situación económica que estamos viviendo y es muy difícil lograr un presupuesto que tiene una liga de esta envergadura”, explicó.

“Estamos viendo la posibilidad de venta, alianza o alquiler. Todavía no está definido”, agregó.

En esa línea, se refirió al básquet y señaló que se centrarán en el ámbito formativo. “Queremos que el básquet vuelva a ser el básquet que siempre tuvimos en el Club Echagüe, de ser el primero en la ciudad y para eso tenemos que sembrar, trabajar desde abajo hacia arriba, con la escuela y la escuelita”, reconoció.

La cancha sintética de hockey sobre patines

Al respecto, Piérola indicó que las deportistas “han hecho un gran trabajo” durante estos dos años. “Se han juntado unos pesos y estamos en esa gestión. Queremos adquirir el césped sintético y esperamos lograrlo este año”, indicó.

La palabra del vicepresidente

Por su parte, el vicepresidente reelecto Roberto Rochi, aseveró que están “muy contentos”.

“En dos años dimos vuelta el club y lo dejamos como se merece. El socio está muy contento con nosotros, con lo realizado en la pileta de natación de invierno, el estadio pintado, ahora es un orgullo mirarlo. Es el mejor estadio de la provincia”, señaló.

Roberto Rochi

Además, mencionó que se continúa trabajando fuertemente con personas con discapacidad en disciplinas como natación. “Es un orgullo el club”, aseguró.

Por otro lado, el ahora tesorero Diego Scocco indicó: “La comisión directiva no tiene cargos, lo usamos para firmar papeles pero después todos trabajamos igual. Hacemos el sacrificio de estar acá porque nos gusta”.