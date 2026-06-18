Siembra de trigo: reducen el área por costos y crece el interés por la colza, según ingeniero agrónomo

Siembra de trigo: menos área y más apuesta a la colza.

La siembra de trigo en Entre Ríos transita sus últimos días y, según el ingeniero agrónomo Ignacio Alzugaray, la campaña estuvo marcada por el fuerte impacto de los costos productivos y el crecimiento de alternativas como la colza. En diálogo con Moviendo el Avispero por ELONCE Radio & Stream FM 98.7, el especialista sostuvo que la implantación de cultivos de fina se encuentra prácticamente finalizada y estimó que resta entre un 10% y un 15% del área por sembrar.

"Desde nuestra empresa terminamos ayer con la siembra de fina, finalizando con los trigos de ciclo corto", explicó.

Alzugaray señaló que cada empresa tomó decisiones distintas, aunque reconoció que los elevados costos incidieron en una reducción significativa del área destinada al cereal.

Menos trigo y más brásicas

El profesional indicó que, en el caso de su empresa, la superficie sembrada con trigo cayó de manera considerable respecto de campañas anteriores.

"El análisis que hicimos es basado en los costos y eso nos llevó a tomar la decisión de disminuir la siembra de trigo respecto de los años anteriores. En nuestro caso, la reducción en la siembra fue prácticamente del 50%, siendo reemplazada por la producción de brásicas que se está imponiendo mucho en la provincia", afirmó.

Dentro de esas alternativas, destacó especialmente a la colza, cultivo que viene ganando terreno en Entre Ríos por sus perspectivas económicas.

"Empieza a tomar un papel importante dentro de la producción, la diversificación también y, analizando un poco los costos, hoy por hoy, viendo los números actuales, la foto actual, podríamos decir que se podría esperar un margen mejor que en un cultivo de trigo", sostuvo.

El impacto de los fertilizantes en los costos

Según detalló, tanto el fertilizante fosforado como la urea representan una parte sustancial de la inversión necesaria para producir trigo.

"El fertilizante representa más de un 30% de los costos totales. Ese aumento hizo que el costo real de producción se eleve, pero el precio del trigo también hace a determinar cuál sería el punto de quiebre para salvar los costos", explicó.

En ese sentido, señaló que actualmente los números del cereal resultan ajustados para gran parte de los productores.

"Ese costo en el trigo está cerca de 40 quintales, está en 38 o 39 quintales. Los números están en rojo con respecto al trigo y la colza está teniendo buenos valores", indicó.

Además, remarcó que la oleaginosa atraviesa un escenario favorable desde el punto de vista comercial.

La colza gana terreno en la provincia

Al referirse a los precios de mercado, Alzugaray destacó que los valores actuales son los mejores de los últimos años. "Hablábamos con la gente que sigue colza hace muchos años y desde el 2022 que no se están viendo precios por encima de los 600 dólares como lo estamos viendo en esta campaña", afirmó.

El especialista explicó que la empresa tomó como referencia la experiencia de Uruguay para avanzar en este cultivo. "Nos apoyamos mucho sobre nuestros primos que son los uruguayos. Tenemos un ambiente muy parecido. Ellos vienen hace 15 o 20 años de producción de colza y con mucho mejoramiento y avance en el manejo", señaló.

Según explicó, existe un amplio margen para incrementar los rendimientos provinciales mediante mejoras en genética, nutrición y manejo agronómico.

Rendimientos y potencial productivo

Respecto de los resultados esperados, Alzugaray consideró que la colza puede convertirse en una alternativa rentable para muchas explotaciones.

"Los rendimientos logrables podemos estar pensando en 2.500 kilos por hectárea. La producción en Entre Ríos creo que viene en algo de 1.800 kilos promedio año a año, pero hay mucho para mejorar y los potenciales están cerca de los 3.000 kilos", detalló.

A su entender, la brecha productiva actual ofrece una oportunidad importante para el crecimiento del cultivo en la provincia.

"Entonces ese conjunto de cosas hace que nos podamos acercar a ese rendimiento lograble de 2.500 kilos y que pueda ser una producción rentable", agregó.

El clima, otro factor de incertidumbre

Consultado sobre la posibilidad de un evento Niño durante la primavera, el ingeniero advirtió que el pronóstico genera preocupación en el sector.

"Está anunciado para que se establezca en los meses de primavera, principalmente octubre, noviembre y diciembre, y es una época donde el trigo define su rendimiento, define su sanidad", explicó.

Asimismo, recordó que los excesos de humedad durante etapas críticas pueden afectar tanto la calidad del grano como las tareas de cosecha.

"Ya hemos tenido años anteriores donde tuvimos estos sucesos y nos ha pasado factura con respecto a calidad, enfermedades y posibilidad de cosecha",

expresó.

No obstante, consideró que los productores mantienen expectativas favorables si las precipitaciones se presentan de manera equilibrada.

La urea y los efectos del conflicto internacional

Otro de los puntos analizados fue la fuerte volatilidad registrada en el mercado de fertilizantes durante las últimas semanas.

"El precio preguerra estábamos en 550 dólares, un valor razonable. Cuando empezó este conflicto, el precio de la urea se disparó primero a 700 dólares y después se fue a 900, 950 y hasta 1.000 dólares la tonelada", relató.

Según explicó, esa situación afectó directamente las decisiones de planificación de muchos productores entrerrianos.

"Eso hizo que mucho productor decidiera no implantar trigo y ver qué cultivo se podía hacer como alternativo", sostuvo.

MOVIENDO EL AVISPERO - LOS NÚMEROS DE LA CAMPAÑA: COSTOS Y MÁRGENES ESPERADOS

Actualmente, indicó, el fertilizante volvió a retroceder. "Hoy podemos encontrar urea en torno a los 700 dólares", precisó.

El avance del yeso agrícola

Finalmente, Alzugaray se refirió al incremento de aplicaciones de yeso agrícola y otras fuentes de azufre en los lotes entrerrianos.

"El azufre empieza a ser un elemento escaso en Entre Ríos porque los cultivos se lo han ido llevando y porque la erosión se lo ha ido llevando. Cuando uno proyecta una producción de brásicas, como colza, carinata o camelina, es un cultivo donde el azufre es determinante del rendimiento", explicó.

En ese contexto, señaló que el crecimiento de estos cultivos está impulsando nuevas estrategias de fertilización orientadas a mejorar la productividad y sostener los rendimientos en el tiempo.