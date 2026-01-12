Qué documentación se necesita para salir del país en vacaciones

Ante el inicio del receso de verano y el aumento de viajes al exterior, desde el Registro Civil de Entre Ríos brindaron precisiones sobre la documentación necesaria para salir del país. José Luciano Fettolini, director del organismo, explicó a Elonce cuáles son los requisitos obligatorios, los plazos de tramitación y los errores más frecuentes que pueden impedir un viaje.

“Todas las personas que quieran salir del país deben llevar consigo su Documento Nacional de Identidad, tanto mayores como menores de edad”, indicó Fettolini. Además, aclaró que quienes viajen fuera del Mercosur deben contar con pasaporte vigente. “Para ir a Europa, por ejemplo, además del DNI, se necesita pasaporte, y en algunos destinos también la visa, como en el caso de Estados Unidos”, precisó.

DNI y pasaporte vigentes

El funcionario remarcó que la vigencia de la documentación es un punto central. “Si una persona tiene el DNI vencido, debe renovarlo. El DNI tiene que estar vigente, al igual que el pasaporte, porque si está próximo a vencer o vencido puede ser un impedimento para salir del país”, señaló.

En ese sentido, recomendó revisar la documentación con anticipación. “Hay que ser cautelosos y fijarse con tiempo, porque el trámite normal del pasaporte puede demorar entre 30 y 45 días”, explicó.

Fettolini detalló que existen otras modalidades para obtener el pasaporte. “El trámite el exprés e inmediato se realiza en aeropuertos internacionales como Ezeiza, Aeroparque, Rosario o Mendoza, donde se entrega en el momento, en un lapso de dos a cuatro horas, con costos diferentes”, indicó.

Viajar con menores de edad

Otro de los puntos clave tiene que ver con los viajes de menores. “Los menores de edad que no viajan acompañados por ambos padres necesitan una autorización del progenitor que no viaja”, explicó el director del Registro Civil.

Según precisó, esa autorización puede realizarse en un Juzgado de Paz, ante un escribano público o en el propio Registro Civil. “En el Registro Civil se hace cuando ambos padres autorizan al menor a viajar solo y dentro del país”, aclaró.

Qué documentación se necesita para salir del país en vacaciones

Errores frecuentes antes de viajar

Consultado sobre los problemas más habituales, Fettolini señaló que uno de los principales inconvenientes es la falta de actualización del DNI en menores. “Muchas veces no se realizaron las actualizaciones obligatorias: la de entre los 5 y 8 años y la de los 14. Cuando llegan a la frontera, no los dejan pasar si no tienen el DNI actualizado”, advirtió.

También mencionó como errores comunes no contar con DNI vigente o no haber iniciado a tiempo los trámites necesarios para viajar.

Trámites que se realizan en el Registro Civil

Finalmente, Fettolini recordó los servicios que presta el organismo. “En el Registro Civil se realizan actualizaciones de DNI para menores, reposiciones por vencimiento, extravío o robo, cambios de domicilio y la tramitación de pasaportes, tanto en modalidad normal como exprés”, enumeró.

Desde el organismo recomendaron a quienes tengan previsto viajar al exterior que revisen con anticipación su documentación personal y la de los menores a cargo, para evitar contratiempos al momento de salir del país.