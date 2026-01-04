Para las vacaciones: qué países aceptan la licencia de conducir argentina

Antes de emprender el viaje, se recomienda consultar con las embajadas o consulados de los países de destino o tránsito para confirmar esto.
A partir de enero, quienes planean sus vacaciones al exterior con una licencia de conducir argentina tienen buenas noticias: varios países permiten su uso sin necesidad de tramitar un permiso internacional adicional. La aceptación del carnet de conducir depende de los acuerdos y las normas de cada destino, por lo que es fundamental verificar los requisitos antes de viajar.
La validez de la licencia argentina suele estar garantizada en la mayoría de los países que integran el Mercosur, así como en varias naciones europeas. Contar con esta información actualizada puede evitar multas, demoras o problemas legales durante las vacaciones, especialmente si se planifica recorrer distintos países en auto.
Cuáles son los países que aceptan la licencia de conducir de Argentina
Las personas que cuentan con la Licencia Nacional de Conducir argentina pueden utilizarla en distintos países del mundo, ya que el registro incorpora códigos internacionales, cumple con normas ISO y está respaldado por convenios internacionales.
Según informa la Cancillería Argentina, el documento se encuentra avalado por la Convención de Ginebra y la Convención de Viena, lo que habilita su reconocimiento fuera del país en determinadas condiciones.
En los países limítrofes como Chile, Uruguay y Brasil, los argentinos pueden conducir con la licencia nacional vigente, aunque se sugiere portar también el permiso internacional para evitar conflictos. En Estados Unidos, la normativa cambia según el estado: algunos aceptan la licencia argentina y otros exigen el PIC, por lo que se aconseja contar con ambos documentos. Para Europa, en tanto, la recomendación general es circular con la licencia argentina acompañada obligatoriamente por el Permiso Internacional de Conducir.
Permiso Internacional de Conducir
Para conducir fuera del país, la licencia argentina debe estar acompañada por cierta documentación adicional, entre la que se destaca el Permiso Internacional de Conducir (PIC).
Desde la Cancillería recomiendan consultar previamente con los consulados de cada destino, ya que los requisitos pueden variar según el país. En muchos casos, el PIC se exige junto con la licencia nacional para poder manejar legalmente. El medio Diario Registrado, informó que "no contar con este permiso puede derivar en la imposibilidad de alquilar un vehículo, la pérdida de la cobertura del seguro o incluso en una infracción legal".
Vigencia del Permiso Internacional de Conducir
El PIC tiene una vigencia de un año, aunque nunca puede superar el vencimiento de la licencia argentina que lo respalda. En este sentido, si al momento de tramitar el Permiso Internacional la Licencia Nacional de Conducir tiene menos de 365 días de validez, el documento internacional se emitirá con la misma fecha de vencimiento que el registro local.
Esto significa que la duración del PIC está directamente condicionada por la vigencia de la licencia argentina, por lo que es clave verificar este punto antes de iniciar el trámite.