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Premios Nobel 2026: cuándo se anuncian los ganadores y cuándo será la ceremonia

La lista de consagrados se conocerá entre el 5 y el 12 de octubre. Premiarán a personalidades destacadas en química, física, medicina, literatura, economía y en el ámbito de la paz. La ceremonia de entrega será el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia y Oslo, Noruega.

4 de Octubre de 2026
Los ganadores se conocerán esta semana
Los ganadores se conocerán esta semana

La lista de consagrados se conocerá entre el 5 y el 12 de octubre. Premiarán a personalidades destacadas en química, física, medicina, literatura, economía y en el ámbito de la paz. La ceremonia de entrega será el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia y Oslo, Noruega.

Los Premios Nobel 2026 volverán a reconocer durante octubre a investigadores, escritores y personalidades destacadas por sus aportes en distintas áreas. Los ganadores de las seis categorías serán anunciados entre el lunes 5 y el lunes 12 de octubre.

 

La primera distinción en darse a conocer será la de Fisiología o Medicina, mientras que el último anuncio corresponderá al Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

El calendario de los Premios Nobel 2026

 

Los anuncios se realizarán durante seis jornadas y cada categoría tendrá su propio día:

 

Lunes 5 de octubre: Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

Martes 6 de octubre: Premio Nobel de Física.

Miércoles 7 de octubre: Premio Nobel de Química.

Jueves 8 de octubre: Premio Nobel de Literatura.

Viernes 9 de octubre: Premio Nobel de la Paz.

Lunes 12 de octubre: Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

 

Los anuncios se realizan desde las instituciones responsables de seleccionar a los premiados y pueden seguirse a través de los canales oficiales de los Premios Nobel.

A qué hora se conocerán en Argentina

 

Los horarios de anuncio varían según la categoría. Para quienes sigan la ceremonia desde Argentina, los ganadores se conocerán durante la mañana.

 

El Nobel de Medicina será anunciado el lunes 5 de octubre desde las 6.30, mientras que el Nobel de Física, el martes 6, y el Nobel de Química, el miércoles 7, se conocerán desde las 6.45.

 

El jueves 8 será el turno del Nobel de Literatura, cuyo anuncio está previsto desde las 8. Al día siguiente, el viernes 9, se conocerá el Nobel de la Paz desde las 6.

 

Finalmente, el lunes 12 de octubre, desde las 6.45, se anunciará el ganador del Premio de Ciencias Económicas.

 

Cuándo y dónde se entregan los Premios Nobel

 

Aunque los ganadores se conocen en octubre, la entrega formal de los Premios Nobel 2026 será en diciembre.

 

La fecha tradicional es el 10 de diciembre, día en que se conmemora el aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, creador de los premios.

 

Las ceremonias se desarrollan en dos ciudades. El Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, Noruega, mientras que las distinciones de Medicina, Física, Química, Literatura y Ciencias Económicas se otorgan en Estocolmo, Suecia.

 

De esta manera, octubre estará marcado por los anuncios de los nuevos premiados y diciembre por las ceremonias oficiales de entrega.

 

Material educativo sobre los Nobel

 

Además de los anuncios, la organización de los Premios Nobel prepara contenidos educativos destinados a estudiantes de entre 14 y 18 años.

 

Las propuestas incluyen videos, textos, actividades, lecturas recomendadas y presentaciones para docentes. También se contempla una clase específica para cada disciplina y otra que reúne las seis categorías.

 

El objetivo es acercar a los estudiantes los descubrimientos, trabajos y aportes que fueron reconocidos a través de los Premios Nobel a lo largo de los últimos años.

Temas:

premios Nobel Ceremonia
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