El calor extremo persiste con alta humedad: cuándo llegaría el alivio

El patrón atmosférico de los últimos días genera condiciones poco habituales para el cierre de marzo. La llegada de un frente cálido a la región central, sumada a una persistente advección de aire cálido y a un bloqueo atmosférico en el norte, sostiene condiciones de alta humedad, temperaturas elevadas e inestabilidad en buena parte del país.

El resultado es un calor que no sólo llama la atención considerando la época del año, sino que también incomoda por su elevada humedad.

En toda la franja norte argentina, la estabilidad domina y permite que la temperatura suba sin demasiados obstáculos. Las marcas del sábado ya dejan en claro la magnitud del evento. Provincias como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Misiones, San Juan, La Rioja y Mendoza registraron máximas entre 33 y 36 °C. En el NEA, además, la sensación térmica superó los 43 °C, un valor poco frecuente para esta altura del año.

Varios días más de calor intenso

Tras el domingo agotador, donde el calor se concentró con más fuerza en el norte del país, Cuyo y el norte de la Patagonia, lunes y martes repiten el esquema. El calor intenso se extiende desde el norte patagónico hasta el norte argentino, con máximas superiores a los 33 °C y sensación térmica muy elevada.

Un dato llamativo aparece en la costa patagónica, donde las mínimas rondan o incluso superan los 20 °C, algo poco frecuente para esta época. Más al norte, las mañanas se mantienen cálidas, con valores entre 22 y 27 °C.

En la región central, los mejoramientos temporarios permiten subas térmicas más marcadas, aunque el este bonaerense mantiene condiciones más moderadas por la influencia del viento del océano.

Cuándo llega el alivio

Recién a partir del miércoles se observa un cambio en la franja central del país. El avance de un frente frío débil generará algunas precipitaciones y un cambio en la circulación del viento, con ingreso de aire más fresco desde el sur.

Esto provoca un descenso moderado de las temperaturas en la Patagonia, sur de Cuyo y región pampeana, con mínimas por debajo de los 18 °C y máximas entre 23 y 26 °C.

Sin embargo, el alivio tiene límites. La masa de aire cálido no logra retirarse del norte argentino, donde no se observan cambios significativos en el patrón de circulación durante la semana. El calor podría persistir incluso hacia el próximo fin de semana, indica el sitio Meteored.

El pronóstico para Paraná

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes una jornada calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 35 grados, cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y probabilidad de chaparrones hacia la tarde.

Los vientos serán leves del sector este, rotando al norte, mientras que las condiciones se mantendrán mayormente estables, aunque con cierta inestabilidad propia de la región en esta época del año, donde suelen registrarse lluvias aisladas y temperaturas elevadas.

El calor se extenderá por varios días con máximas que llegarán a superar los 30 grados.

Alerta por calor extremo

En Entre Ríos, hay dos departamentos que están bajo alerta amarilla por calor extremo.

La advertencia del SMN rige para este lunes 30 de marzo y abarca específicamente a las zonas de Gualeguay y Victoria, donde se prevén condiciones térmicas que pueden afectar la salud.

La alerta es de nivel amarillo, lo que implica un efecto leve a moderado en la población, aunque no por ello deja de representar un riesgo, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.