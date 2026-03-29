“Bloqueo atmosférico” provoca intenso calor en otoño: la sensación térmica superó los 36ºC en Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial para alertar a la población sobre temperaturas anormales para esta época del otoño que afectarán a toda la región norte y centro del país, incluida la provincia de Entre Ríos. El fenómeno se debe a un bloqueo atmosférico que persistirá durante toda la semana y se manifestará con máximas de hasta 35ºC en Paraná pero con una sensación térmica que podría superar esos valores debido a los altos porcentajes de humedad.

“El avance de un frente cálido desde el norte, provocará altas temperaturas en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Durante este período se esperan máximas que oscilarán entre los 32 y 38 grados, mientras que las mínimas estarán entre 22 y 27 grados con elevada sensación térmica. Esta situación se mantendrá por lo menos hasta el próximo miércoles”, dice el informe del SMN.

Se destaca que los valores más altos se prevén sobre Formosa y Chaco, donde las condiciones “pueden perdurar hasta el viernes 3 de abril inclusive, con temperaturas cercanas a los 40 grados”, agrega la alerta del organismo oficial.

El pronóstico en Paraná también muestra marcas más elevadas de lo normal para esta época del año, con máximas de 30 y 35ºC durante toda la semana. La anomalía de temperaturas prevista es de entre 4 y 5 grados más de lo normal según el sector del país.

De hecho, para este domingo en la capital entrerriana estaba prevista una máxima de 35ºC pero antes el mediodía esa marca fue superada por una sensación térmica de 36.1ºC, según pudo confirmar Elonce a través de los registros del SMN.

Para el martes en tanto, se prevé cielo algo nublado con temperaturas que rondarán entre los 22 y 32ºC con vientos del noreste rotando al norte. Y hacia el miércoles se pronostica cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que variarán entre los 22ºC de mínima y 32ºC de máxima.

¿Qué es un “bloqueo atmosférico”?

Un bloqueo atmosférico es una situación en la que los patrones normales del clima “se traban” durante varios días, por lo que la circulación habitual de la atmósfera se detiene o se vuelve muy lenta. Eso hace que el clima en una región cambie muy poco. Durante un bloqueo se instala una zona de alta presión muy persistente que actúa como una muralla que desvía o frena el paso de tormentas o frentes. Así, el mismo tipo de clima se queda estancado.

Ante este panorama atípico, recomiendan a la población adoptar medidas de prevención frente a las altas temperaturas, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, prestar atención a niños bebés y personas mayores o con enfermedades crónicas; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes; ingerir frutas y verduras; reducir la actividad física; usar ropa holgada y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.