Pronostican hasta 35ºC para este domingo de Paraná: a qué se debe este “otoño primaveral”

Otoño primaveral. La temperatura primaveral casi veraniega no retrocede. En el final de marzo se registran temperaturas fuera de lo normal en varias regiones del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para Paraná, se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 23 y 35ºC con vientos del noreste rotando al norte.

Si bien el otoño es una estación donde las temperaturas tienden a descender, la interacción de sistemas de presión, la llegada de frentes cálidos y la influencia de tendencias climáticas más amplias como el cambio climático pueden provocar períodos de calor inusual en Argentina, tal como se han registrado años anteriores, a pesar de que el mes de mayo 2024 fue más frío de lo habitual, publicó Infoagro.

Para el tramo final de marzo se prevé que recomponga la circulación de viento norte cálido y más húmedo, provocando un pico de ascenso térmico sostenido al menos hasta el 2 de abril, inclusive, con registros veraniegos que van a rondar los 30°C, 35°C y 38°C desde el norte al centro del país.

De hecho, el Servicio Meteorológico mantiene en vigencia un aviso de alerta por calor extremo para dos zonas de Entre Ríos, que alcanza a los departamentos Victoria, Gualeguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. Las temperaturas superaron los 31ºC en el territorio provincial, mientras que la sensación térmica alcanzó los 37 grados, durante la jornada de este sábado.

Y las marcas térmicas continuarán en ascenso. Para el comienzo de semana se anuncia una mínima de 22ºC y una máxima que trepará a los 35, con cielo parcialmente nublado por la mañana y desmejorando hacia la tarde con baja probabilidad de chaparrones.

Para el martes en tanto, se prevé cielo algo nublado con temperaturas que rondarán entre los 22 y 32ºC con vientos del noreste rotando al norte. Y hacia el miércoles se pronostica cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que variarán entre los 22ºC de mínima y 32ºC de máxima.

A qué se debe la “anomalía térmica”

Para comprender este tipo de clima y la dinámica que lo genera, hay que saber que el Anticiclón Subtropical del Atlántico Sur, un sistema semipermanente de alta presión atmosférica centrado sobre el océano juega un papel crucial en la configuración del tiempo en gran parte de Sudamérica. Cuando este sistema se intensifica o se posiciona más al oeste de lo habitual, su circulación (que es en sentido antihorario en el hemisferio sur) impulsa un flujo persistente de vientos desde el norte y noreste.

Anomalía térmica positiva en el tramo final del mes de marzo y primeros días de abril 2026 (fuente Infoagro)

Según publicó Infoagro, este flujo transporta una masa de aire muy cálida y cargada de humedad, originada en las regiones tropicales y ecuatoriales de Brasil, incluyendo la cuenca amazónica y zonas sobre el océano Atlántico tropical. Esta advección de aire cálido y húmedo avanza hacia las latitudes medias, impactando directamente sobre el norte y centro de Argentina.

La llegada continua de esta masa de aire provoca un aumento significativo de las temperaturas y la sensación térmica (debido a la alta humedad). Dependiendo de la intensidad y persistencia del flujo, esto puede manifestarse como una ola de calor, con temperaturas máximas y mínimas muy por encima de los valores normales para la época durante varios días consecutivos.

En otras ocasiones, si este aire cálido y húmedo se encuentra con una masa de aire más frío y denso ubicada más al sur, pero sin que ninguna de las dos masas logre desplazar a la otra, puede establecerse un frente cálido estacionario o una zona frontal con lento movimiento. Esto genera condiciones de tiempo estable pero muy cálido y húmedo al norte del frente, a menudo con nubosidad estratiforme y posibles lloviznas o lluvias débiles cerca de la zona frontal.

El calor fuera de temporada durante el otoño en Argentina puede atribuirse a diversas causas, una de estas son los bloqueos atmosféricos (anticiclones persistentes), es decir el establecimiento de sistemas de alta presión (anticiclones) que actúan como un "bloqueo". Estos sistemas impiden el avance de frentes fríos y masas de aire más frías provenientes del sur. Cuando esto ocurre, el aire cálido, a menudo de origen subtropical o tropical del norte, puede dominar la región durante varios días, provocando temperaturas significativamente más altas de lo normal para la época. Esto puede generar "veranitos" o "falsas primaveras" en pleno otoño.