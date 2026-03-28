Semana Santa: pronostican temperaturas elevadas y probabilidades de lluvias

Clima en Semana Santa. La situación meteorológica a escala nacional entra en una fase compleja, con la combinación de varios sistemas que generan lluvias intensas, viento fuerte y temperaturas elevadas en gran parte del país, afectando especialmente al sur del Litoral y el centro bonaerense.

Sistemas climáticos interactúan sobre el país

Por un lado, un sistema frontal en la Patagonia trae ambiente frío, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, lluvias y hasta nevadas en la cordillera. Por otro, una persistente advección de aire cálido domina el centro del país, con alta humedad, inestabilidad y probables precipitaciones. Y en el extremo norte, un bloqueo atmosférico genera condiciones muy cálidas que se profundizarán con el avance de la Semana Santa.

La combinación de todos estos factores ya se hizo sentir desde la mañana de este sábado. Nieblas y neblinas, lluvias y lloviznas, y temperaturas elevadas para la época se registran en amplios sectores del centro y norte del país, según Meteored. Los valores arrancaron entre 22 y 26 °C, con sensación térmica que puede superar los 40 °C en zonas puntuales.

En Paraná, Federal, La Paz y Concordia se estiman temperaturas que superan los 30 °C hasta el viernes 5 de abril.

El foco de atención se ubica en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el sur del Litoral, el este de San Luis y el norte de La Pampa.

Alertas amarillas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta de nivel amarillo para el sur del Litoral, norte de La Pampa, este de San Luis y centro y norte bonaerense, incluyendo el AMBA, con precipitaciones estimadas entre 30 y 70 mm.

A partir del lunes, los pronósticos muestran mayor incertidumbre. Algunos modelos ubican la actividad lluviosa en el sur de Buenos Aires, mientras que otros la desplazan nuevamente hacia el norte bonaerense y el sur del Litoral. En ese sentido, se prevén tormentas en Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay.