Alerta para este sábado en Entre Ríos por tormentas y calor extremo

El alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue emitido este sábado 28 de marzo por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y abarca a los departamentos de Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, donde se esperan fenómenos de variada intensidad a lo largo del día.

Según el reporte oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes. El informe indicó que los eventos estarían acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

Además, se advirtió sobre la probabilidad de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, postes o voladuras de objetos.

El SMN estimó que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores se registren valores superiores de manera puntual. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación, especialmente en rutas y caminos rurales.

Calor extremo

Asimismo, el SMN emitió una alerta por calor extremo para los departamentos Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay y Diamante.

El organismo advirtió que las altas temperaturas pueden generar efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padezcan enfermedades crónicas.

Según los pronósticos, las temperaturas podrían llegar a los 33ºC durante la tarde, luego de algunos chaparrones que podrían registrarse desde la madrugada. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, hidratarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas especiales con los sectores más vulnerables.

La alerta por calor extremo coincide con un contexto de alta humedad y cielo parcialmente nublado, lo que puede intensificar la sensación térmica y aumentar los riesgos relacionados con el calor, como golpes de calor y deshidratación.

Recomendaciones para la población

En el marco de la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos, el organismo meteorológico difundió una serie de medidas preventivas. Entre ellas, se sugirió evitar salir durante los momentos de mayor intensidad de los fenómenos.

También se recomendó no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Asimismo, aconsejaron desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en los domicilios.

Otra de las medidas incluyó cerrar puertas y ventanas, además de retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, se indicó buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

El organismo continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizará el nivel de alerta en caso de ser necesario.