Alerta por calor extremo en Entre Ríos para este sábado: a qué departamentos afecta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por calor extremo y otra por tormentas para distintos sectores de la provincia de Entre Ríos durante este sábado. En lo que respecta al calor extremo, la advertencia alcanza a los departamentos de Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay y Diamante. El organismo advirtió que las altas temperaturas pueden generar efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padezcan enfermedades crónicas.

Según los pronósticos, las temperaturas mínimas arrancarán en los 20 grados y podrán llegar a los 33ºC durante la tarde, luego de algunos chaparrones que podrían registrarse desde la madrugada. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, hidratarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas especiales con los sectores más vulnerables.

Foto: SMN.

La alerta por calor extremo coincide con un contexto de alta humedad y cielo parcialmente nublado, lo que puede intensificar la sensación térmica y aumentar los riesgos relacionados con el calor, como golpes de calor y deshidratación.

Alerta por lluvias y tormentas para el sur de Entre Ríos

En paralelo, el SMN emitió un aviso preventivo por lluvias y tormentas para el sur de la provincia, que incluye a los departamentos de Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Este frente de inestabilidad se espera que afecte la zona principalmente durante la madrugada del sábado, con fenómenos que podrían ser intensos y localmente fuertes.

Foto: SMN.

El organismo nacional indicó que las tormentas podrían incluir precipitaciones abundantes en cortos períodos, vientos que podrían alcanzar los 80 km/h, fuerte actividad eléctrica y la posibilidad de granizo. Además, se prevén acumulaciones de agua de entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superarse en puntos específicos de los departamentos afectados.

La combinación de altas temperaturas y fenómenos meteorológicos severos hace que la jornada de este sábado sea considerada de especial atención para la población. Las autoridades recomiendan mantener precaución en desplazamientos, proteger viviendas y vehículos y seguir de cerca las actualizaciones oficiales del SMN.

Recomendaciones para la población y grupos de riesgo

Ante la alerta por calor extremo y tormentas, se aconseja a la población limitar las actividades al aire libre en las horas de mayor calor, mantenerse hidratada y usar ropa ligera y protector solar. Además, los grupos de riesgo deben extremar cuidados y evitar esfuerzos físicos prolongados.

En cuanto a la alerta por tormentas, se sugiere a los habitantes de las zonas afectadas asegurar objetos sueltos, evitar circular por zonas inundables y mantenerse informados sobre la evolución del frente de inestabilidad.

El SMN reiteró que estas condiciones meteorológicas requieren especial atención y que cualquier cambio en la intensidad o alcance de los fenómenos será comunicado oportunamente. La combinación de calor extremo y lluvias intensas convierte a este sábado en un día crítico para la seguridad y la salud en Entre Ríos.