“Veranito tardío” con días de calor y alerta por lluvias y tormentas para una zona de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Un "veranito tardío" marcará el cierre de marzo con temperaturas elevadas y condiciones inestables. El SMN advirtió por tormentas intensas y lluvias en parte de Entre Ríos, con ráfagas y acumulados significativos de precipitación.
Veranito tardío con calor y alerta por tormentas en Entre Ríos. “Los últimos días de marzo presentarán un escenario atmosférico anómalo para la época”, afirman los especialistas. Los pronósticos a mediano plazo indican un quiebre en la tendencia otoñal que se venía experimentando.
A partir de este fin de semana, se observará un cambio significativo en la circulación atmosférica que interrumpirá el enfriamiento estacional.
El Servicio Meteorológico Nacional, anticipa temperaturas máximas, superiores a los 31 grados. El aumento de la temperatura será progresivo. Este "veranito" tardío se sentirá con una clara persistencia de días más cálidos de lo habitual.
Inicio de abril con calor
Toda la franja central del país, y mucho más la del norte, sentirán el avance del aire tropical extendiéndose, al menos, durante la primera semana del mes de abril, desafiando el calendario astronómico. Las proyecciones indican que las marcas térmicas comenzarán a escalar, superando ampliamente los valores promedio.
El pronóstico del tiempo en la provincia de Entre Ríos, anticipa condiciones de inestabilidad para los próximos días, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones podrían presentarse principalmente hacia la tarde y noche, en un contexto de temperaturas elevadas.
Alerta por lluvias y tormentas para el sur de Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso preventivo de alerta por tormentas para el sur de la provincia de Entre Ríos, debido al avance de un frente de inestabilidad. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fenómenos climáticos intensos.
El aviso del SMN, incluye a los departamentos entrerrianos de Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Según sostiene el SMN, los fenómenos afectará a la zona, durante la madrugada del sábado.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que el fenómeno incluya precipitaciones, con abundante caída de agua en cortos períodos; vientos que podrían alcanzar los 80 km/h; fuerte actividad eléctrica y posibilidad de granizo”, señaló el organismo nacional.
Además, adelantó que “se estiman valores de acumulación de agua de entre 30 y 70 mm, con posibilidad de ser superados en puntos específicos”.
Recomendaciones
Asegurá objetos sueltos: Revisá macetas, chapas o elementos en balcones y patios que puedan ser arrastrados por el viento.
Evitá circular: Si no es necesario, permanecé en construcciones cerradas y evitá transitar por calles inundadas.
Mantenete informado: Seguí las actualizaciones de los canales oficiales de meteorología y defensa civil.
Cuidado eléctrico: Desconectá aparatos electrónicos si la actividad eléctrica es muy intensa.