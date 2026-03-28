La sensación térmica llegó a 37ºC y hay alerta por altas temperaturas en siete departamentos de Entre Ríos

La sensación térmica llegó a 37ºC y hay alerta por altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde, un aviso de alerta por calor extremo para una zona de la provincia de Entre Ríos. En lo que respecta al calor extremo, la advertencia alcanza a los departamentos Victoria, Gualeguay, Federal, Feliciano,

Federación, Concordia y San Salvador.

El organismo advirtió que las altas temperaturas pueden generar efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padezcan enfermedades crónicas.

Recomendaciones

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Alta sensación térmica

La alerta por calor extremo coincide con un contexto de alta humedad y cielo parcialmente nublado, lo que puede intensificar la sensación térmica y aumentar los riesgos relacionados con el calor, como golpes de calor y deshidratación.

En la tarde de este sábado, las temperaturas superaron los 31 grados en el territorio provincial, mientras que la sensación térmica alcanzó los 37 grados en varios departamentos, pudo confirmar Elonce con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

“Veranito tardío”

El Servicio Meteorológico Nacional, anticipa temperaturas máximas, superiores a los 31 grados para los próximos días. El aumento de la temperatura será progresivo. Este "veranito" tardío se sentirá con una clara persistencia de días más cálidos de lo habitual.

Toda la franja central del país, y mucho más la del norte, sentirán el avance del aire tropical extendiéndose, al menos, durante la primera semana del mes de abril, desafiando el calendario astronómico. Las proyecciones indican que las marcas térmicas comenzarán a escalar, superando ampliamente los valores promedio.