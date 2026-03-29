Domingo sofocante: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Sobre Entre Ríos persiste un domingo sofocante pasadas las 16 horas, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró que tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica.

La más agravante es Gualeguaychú, al sur de Entre Ríos, cuya sensación térmica alcanzó los 40.5ºC. De hecho, en el ranking de temperatura se encuentra en el octavo lugar en el país.

Un poco más atrás se encuentra Concordia, quien alcanzó los 40.3ºC de sensación térmica este domingo y se encuentra décimo novena a nivel nacional. Paraná, capital de Entre Ríos, llegó a 40ºC de ST.

Sigue vigente la alerta por calor extremo en siete departamentos

Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Victoria y Gualeguay son los departamentos alcanzados por la alerta emitida desde anoche por el SMN para este domingo.

Foto: Archivo Elonce.

El nivel amarillo tiene efectos leves a moderados en la salud de las personas, “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

El bloqueo atmosférico persiste en Entre Ríos

En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial para alertar a la población sobre temperaturas anormales para esta época del otoño que afectarán a toda la región norte y centro del país, incluida la provincia de Entre Ríos. En tal medida, el fenómeno se debe a un bloqueo atmosférico que persistirá durante toda la semana y se manifestará con máximas de hasta 35ºC en Paraná, pero con una sensación térmica que podría superar esos valores debido a los altos porcentajes de humedad.

Foto: Archivo Elonce.

“El avance de un frente cálido desde el norte, provocará altas temperaturas en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Durante este período se esperan máximas que oscilarán entre los 32 y 38 grados, mientras que las mínimas estarán entre 22 y 27 grados con elevada sensación térmica. Esta situación se mantendrá por lo menos hasta el próximo miércoles”, dice el informe del SMN.