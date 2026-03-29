Entre Ríos inicia la semana con alerta por calor extremo en dos departamentos, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia rige para este lunes 30 de marzo y abarca específicamente a las zonas de Gualeguay y Victoria, donde se prevén condiciones térmicas que pueden afectar la salud.

La alerta es de nivel amarillo, lo que implica un efecto leve a moderado en la población, aunque no por ello deja de representar un riesgo, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Este tipo de advertencias no responde a un fenómeno aislado, sino a la persistencia de temperaturas elevadas durante varios días consecutivos, lo que incrementa el impacto sobre el organismo.

Foto: SMN.

Un fenómeno extendido en gran parte del país

El escenario de calor extremo no se limita a Entre Ríos. Según el SMN, la situación también afecta a amplias regiones de Córdoba, Santa Fe, el norte de Buenos Aires, Corrientes, Formosa y Misiones, configurando un panorama térmico intenso en buena parte del país, señaló Cindy Fernández, de Meteored.

Las temperaturas máximas durante el fin de semana ya se ubicaron entre los 34 y 38 grados en el norte argentino, con sensaciones térmicas que superaron los 40 °C en varios sectores del noreste. Estas condiciones generan un estrés térmico sostenido que puede derivar en complicaciones de salud.

Foto: Elonce.

En la región pampeana, si bien la presencia de nubes y lluvias moderó inicialmente el calor, se espera que el despeje del cielo favorezca un rápido ascenso de las temperaturas, alcanzando o superando los 30 °C en diversas localidades.

El calor continuará durante varios días

El lunes y martes mantendrán una dinámica similar, con temperaturas elevadas que se extenderán desde el norte de la Patagonia hasta el norte del país. En este período, se prevén máximas superiores a los 33 °C y noches cálidas que dificultan el descanso.

Un dato llamativo se registra en la costa patagónica, donde las temperaturas mínimas rondan o superan los 20 °C, valores inusuales para esta época del año. En el norte, en tanto, las mañanas se presentan con temperaturas que oscilan entre los 22 y 27 grados.

Foto: Elonce.

En la zona central del país, los mejoramientos temporarios del tiempo permitirán un aumento más marcado de las temperaturas, aunque en el este bonaerense el ingreso de aire marítimo mantendrá condiciones algo más moderadas.

Cuándo llegará el alivio térmico

El alivio comenzará a percibirse recién a partir del miércoles, cuando un frente frío avance sobre la región central del país. Este sistema provocará algunas precipitaciones y un cambio en la circulación del viento, favoreciendo el ingreso de aire más fresco.

Como consecuencia, se espera un descenso moderado de las temperaturas en la Patagonia, el sur de Cuyo y la región pampeana, con mínimas por debajo de los 18 °C y máximas que se ubicarán entre los 23 y 26 grados.

Sin embargo, el norte argentino continuará bajo la influencia de la masa de aire cálido, sin cambios significativos en el corto plazo. Esto implica que el calor podría persistir incluso hacia el próximo fin de semana.