Qué provincias están bajo alerta por tormentas y caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, para este lunes 30 de marzo de 2026. Entre las provincias afectadas se encuentra Buenos Aires, junto con Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja y Catamarca. Río Negro es la más comprometida, con una alerta naranja por mayor intensidad de fenómenos.

Estas alertas responden a un escenario de inestabilidad que también afecta al Área Metropolitana. Según el organismo, se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos que podría generar anegamientos temporarios en zonas vulnerables. La actividad eléctrica será frecuente, con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h y posible caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada estimados oscilan entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual. Las zonas más comprometidas incluyen principalmente el norte, noreste y centro de la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con la mañana y parte de la tarde, período de mayor intensidad de las tormentas.

Foto: Archivo Elonce.

Recomendaciones ante el alerta amarilla

El SMN aconseja extremar precauciones durante los fenómenos más intensos. Se recomienda evitar salir, mantener limpios desagües y sumideros, y desconectar electrodomésticos si ingresa agua en la vivienda. También es importante alejarse de puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio inmediato en un lugar cerrado, como casas, edificios o vehículos. El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que es clave mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

Con este panorama, las autoridades instan a la población a actuar con prudencia y planificar sus desplazamientos, evitando riesgos innecesarios mientras el sistema de tormentas se desplaza por las distintas provincias afectadas. La situación continuará siendo monitoreada durante todo el día, con actualizaciones periódicas sobre el desarrollo de los fenómenos meteorológicos.