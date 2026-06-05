Ambientalistas uruguayos entregarán firmas contra la instalación de la planta HIF Global

Vecinos de Paysandú, República Oriental del Uruguay, entregarán 17.000 firmas para frenar la instalación de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global, mientras autoridades de Colón confirmaron avances en las gestiones para relocalizar el proyecto.

La entrega de firmas se realizará el próximo miércoles a las 14 ante la presidenta de la Junta Departamental de Paysandú, Valeria Alonso, como parte de una iniciativa impulsada por el colectivo Paysandú Soberano UPM 2 NO.

La convocatoria también invita a la comunidad a concentrarse previamente frente al edificio legislativo. El objetivo central es exigir que la decisión se someta a consulta popular.

“Para que Paysandú decida en un plebiscito departamental obligatorio, si les vamos a regalar nuevamente a una multinacional nuestra agua dulce, soberanía, perder territorio y beneficiarla en el costo de la energía que necesitan, perjudicando a la mayoría del pueblo uruguayo”, expresaron desde la organización.

El reclamo surge ante el proyecto de HIF Global, que prevé instalar una refinería en territorio sanducero, lo que ha generado preocupación tanto en Uruguay como en ciudades vecinas de Argentina.

Gestiones desde Colón por la relocalización

En paralelo, el intendente de Colón, José Luis Walser, mantuvo reuniones en Montevideo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, donde la relocalización de la planta fue uno de los temas centrales.

El encuentro se dio en el marco de la inauguración de la nueva sede del Congreso de Intendentes, donde se destacó el avance del diálogo institucional entre ambos países.

Según se informó, Ortuño confirmó que el proceso para reubicar la planta “se encuentra encaminado”, en línea con los compromisos asumidos recientemente en instancias bilaterales entre Argentina y Uruguay.

Tras las reuniones, Walser remarcó la importancia de los canales institucionales: “Damos pasos firmes y por los canales institucionales, lo que nos ha permitido

hacer escuchar la voz de nuestra comunidad”.

Un conflicto de alcance regional

La posible instalación de la planta ha generado un fuerte debate en la región, especialmente por su impacto ambiental y el uso de recursos naturales como el agua.

Mientras en Paysandú crece la movilización ciudadana para exigir un plebiscito, desde Colón se refuerza la estrategia de diálogo diplomático para evitar que el proyecto se concrete en la zona prevista.